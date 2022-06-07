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【新冠肺炎】林鄭：6月底前維持現有社距措施　快測陽性須覆核

07/06/2022

　　行政長官林鄭月娥行會前表示，本港今周疫情出現變化，見到第五波疫情大幅下降至每日停留在200－300宗，但6月後上升至每日400－500宗，周一（6日）超500宗，認為情況需要關注。

 

（政府新聞網）


　　不過，林鄭強調，沒有新一波的疫情，不同的指標都正在上升，當局會密切監察。現時本港的接種率高，加上現時因新冠肺炎住院的人數比上周下跌，僅367人，情況危殆或嚴重患者只有18人，深切治療部患者僅6人。


　　林鄭表示，由於現時仍未得知疫情如何發展，由今日至6月30日不論是入境限制或社交距離措施都會維持現狀，沒看到現在要收緊或進一步放寬，日後社距措施將由新政府上任後處理。


快測陰性個案須全部覆核


　　林鄭又宣布，每一個快測陽性檢測個案都會進行百分百覆核，即會經核酸覆核才被視為確診，由化驗所上門做核酸檢測。她解釋若覆核陰性個案佔2至3成，即涉及約百多宗個案，或會影響社會如何看待疫情，這個情況並不理想。她又指，疫苗通行證將繼續執行，現時有60%人已打三針，又表示會考慮加強高危群組的病毒檢測。周二（7日）傍晚將與專家會面。


會竭盡全力讓領導人訪港

 

（政府新聞網）


　　今年是回歸25周年，政圈各方關注，國家主席習近平會否親自來港，主持特區政府換屆儀式。消息指，現屆和新一屆政府班子核心成員，料須於七一回歸日前，隔離檢疫7日。林鄭表示，現時不能確認國家主席習近平是否會訪港，強調是熱切期盼，港府一定會竭盡全力創造條件讓領導人訪港。


國安法實施後本港政治平穩


　　上周六（4日）是「六四事件」33周年紀念日，維園等多個集會場地被封，林鄭表示，《港區國安法》實施兩年後，本港的政治情況是平穩的，但強調仍有隱患。警務處、保安局多次找到有人製造大型炸彈，每次大型活動，很有可能被利用為煽動破壞活動，因此採取行動保護香港市民安全。


不討論公務員的薪酬調整


　　對於公務員的年度薪酬調整，林鄭表示，會與行政會議會考慮公務員事務局局長聶德權所提的6個考慮指標，又指今日不可以討論有關問題，薪酬調整非個人問題，而是由行會決定。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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