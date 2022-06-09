《強積金》立法會三讀通過取消強積金對沖條例草案 料3年後落實

立法會三讀通過取消強積金對沖條例草案，當中72票贊成、5票反對、12票棄權。法案獲通過後，會議廳傳出掌聲。

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根據現時方案，政策最快可於2025年生效，政府將向僱主提供一共為期25年、涉及332億元的補貼。



自由黨邵家輝表示，商界早已預計草案會獲得通過，但期望取消對沖後不會產生商界憂慮的問題，例如勞資關係惡化或就業市場不穩定等。工聯會吳秋北則重申，希望取消對沖有明確生效日期，毋需待「積金易」平台推出後才落實。



林鄭：須認真處理制度下對沖安排



行政長官林鄭月娥表示歡迎立法會三讀通過取消強積金對沖條例草案，形容這是加強僱員退休保障的重要里程碑，並感謝勞資雙方多年來就取消「對沖」安排為謀求共識付出的努力。她亦感謝勞福局和勞工處同事以鍥而不捨的精神解決這「老、大、難」的問題。



林鄭又指，香港人口持續急速老化，退休保障問題逼在眉睫，她早在擔任政務司司長兼扶貧委員會主席期間，便倡議要強化強積金作為香港退休保障制度的重要支柱之一，社會必須認真處理制度下的「對沖」安排。



羅致光：取消對沖是歷史性時刻



勞工及福利局局長羅致光表示，立法會三讀通過取消強積金對沖條例草案，可說是歷史性的時刻，立法會通過的取消強制性公積金與遣散費／長期服務金「對沖」的《條例草案》，是改善僱員退休保障的一個重要里程碑。經歷了兩屆政府的努力，由2015年12月進行退休保障的諮詢到今日，用了六年半的時間，完成有關法例的修訂。



不過，羅致光指，由通過《條例草案》到實施取消「對沖」前，還有很多重要的工作要做，包括計劃於下一個立法年度提交另一條法案，推行協助僱主儲蓄以支付遣散費/長期服務金的專項儲蓄戶口計劃；設立一個資訊系統，處理專項儲蓄戶口計劃的運作；準備為僱主提供25年的政府資助；以及廣泛而深入的宣傳教育工作，協助全港僱主知悉及懂得日後如何處理取消「對沖」的安排。



積金易平台將設專項戶口處理



積金局主席劉麥嘉軒表示，強積金是香港退休保障制度其中一根重要支柱。經歷多年來社會上廣泛討論及多輪諮詢，取消強積金「對沖」安排終於獲立法會通過，令強積金制度得以進一步完善，有助打工仔壯大退休儲備，加強退休保障成效，意義重大。



配合取消強積金「對沖」實施，積金局已在構建中的積金易平台上設立支援專項儲蓄戶口計劃相關功能，讓勞工處為僱主開設專項儲蓄戶口，以處理與取消「對沖」相關的工作。她提及，積金局一直與勞工及福利局和勞工處在構建積金易平台的過程中緊密合作。積金局、積金易平台公司和平台項目承辦商正盡力全速構建積金易平台，目標是於2023年第二季開始分批轉移強積金帳戶資料，並預期平台最早將於2025年全面運作。



撰文：經濟通採訪組

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