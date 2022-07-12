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【新冠肺炎】李家超：「紅黃碼」只針對確診者及酒店檢疫者　不影響他人

12/07/2022

　　行政長官李家超行會前回應醫務局研究推出的「紅黃綠碼」，他表示，考慮措施時會將市民不便減至最低，希望將新的措施與現有的制度接軌，強調「紅碼」只針對確診者，「黃碼」只針對酒店檢疫者，根據數據考慮是否放寬入境隔離措施，其他人士不受影響。

 

（資料圖片）


　　李家超表示，第五波疫情本港經歷超負荷、各個系統被推倒，日後應更快和精準識別有關人士，從而控制確診數字上升，政府會考慮採用怎樣的識別方法，將對市民不便減至最低。他強調香港不論用甚麼方法處理疫情，都是非常守法地方，將任何措施用於非抗疫用途，是不會發生，亦是不切實際。他又指，會解說好各項防疫措施，認真審核所有涉及問題，確保解釋到位，令公眾明白措施只針對疫情，將受影響人數減至最低。


明日率領官員出席前廳交流會

 

（資料圖片）


　　李家超周三（13日）將會與3位司長及3位副司長出席前廳交流會，在由上午9時15分開始至10時45分，實際運作會交由立法會決定。他形容前廳交流會只是一個起點。　


　　李家超表示，四個工作小組將於周二（12日）召開首次會議，包括弱勢社群學生解決跨代貧窮、土地房屋供應、公營房屋項目及地區事項統籌。他又指，行政會議會在周二會議後暫時休會，但工作小組工作仍會繼續進行。


即將委任專家顧問組

 

（資料圖片）


　　李家超指，未上任就曾與專家見面，大家有就科學論述觀點有充分交流，即將委任專家顧問組。


　　李家超上任後增加網上宣傳，在社交平台分享生活點滴，他表示任何人如何更加了解政府的運作，了解行政長官的性格，或者個人對事物的看法，透過溝通可以增加認識，除了社交平台外，亦會接觸不同界別的人士；在10月《施政報告》亦會聽取不同人士的意見。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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