  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【安倍遇刺】安倍「三支箭」招惹政治仇殺？

08/07/2022

　　日本前首相安倍晉三周五在奈良縣，為周日（10日）參議院選舉拉票時，遭槍手近距離開槍，生命垂危。由於41歲槍手山上徹也曾於2002至2005年在海上自衛隊服役，為事件添加政治敏感色彩，但因案情仍未水落石出，不宜過早對行刺動機下定論。

 

（CNS資料圖片）


　　日本在戰前軍國主義抬頭期間，曾發生1932年515政變，海軍叛兵槍殺時任總理大臣犬養毅。安倍被槍擊是戰後，尤其是1970年代日人享受戰後繁榮以來最嚴重的政治仇殺案。據日媒報道，山上在接受調查時，表示因為不滿安倍而行刺，但他同時強調只是針對安倍個人，不是出於政治動機。另一方面，安倍一向對外採取鷹派外交，近期曾高調表態「台灣有事」等同「日本有事」，因此尚沒有證據顯示日本極右翼對他不滿。


　　安倍晉三另一項更可能招惹民怨的爭議問題，是他的「安倍三支箭」。他在2012年重新當選首相時，正值311東日本大地震次年。他推出了大規模量化寬鬆、擴大財政支出、喚起民間資本三大政策，稱為「三支箭」。但貨幣寬鬆政策導致了日圓的貶值，在過去數周兌美元一度貶破136日圓，跌至24年低谷，導致入口貨物價格上升。再加上俄烏戰爭爆發，導致能源價格飆升，物價飛漲令民生困苦不堪。


　　由安倍任命的日本央行行長黑田東彥，堅持執行「三支箭」政策而拒絕加息，被指為了支持大企業而犧牲國民生計。而安倍近期亦曾公開支持黑田，表示日本央行行長的未來人選要像黑田般瞭解宏觀經濟，繼續推行寬鬆政策，未知這是否他成為仇殺目標的導火線？

 

撰文：經濟通國金組

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

108.200

異動股

01211

比亞迪股份

275.000

異動股

00175

吉利汽車

17.060

更多國際動態

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 108.300
  • 01211 比亞迪股份
  • 277.600
  • 00175 吉利汽車
  • 17.060
  • 03690 美團－Ｗ
  • 178.600
  • 02137 騰盛博藥－Ｂ
  • 11.640
股份推介
  • 02688 新奧能源
  • 129.100
  • 目標︰$144.00
  • 01848 中國飛機租賃
  • 4.960
  • 目標︰$5.77
  • 00921 海信家電
  • 9.420
  • 目標︰$11.00
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 159.100
  • 目標︰$200.00
  • 00081 中國海外宏洋集團
  • 3.850
  • 目標︰$5.41
人氣股
  • 01211 比亞迪股份
  • 277.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 108.300
  • 00700 騰訊控股
  • 338.600
  • 03690 美團－Ｗ
  • 178.600
  • 02333 長城汽車
  • 13.220
報章貼士
  • 01816 中廣核電力
  • 2.050
  • 目標︰$2.75
  • 01186 中國鐵建
  • 5.040
  • 目標︰$5.40
  • 01610 中糧家佳康
  • 3.730
  • 目標︰$4.50
熱炒概念股
即時重點新聞

12/07/2022 13:26  【安倍遇刺】日本前首相安倍晉三葬禮在東京舉行，大批民眾送別

12/07/2022 13:19  消息:行會決定公務員劃一加薪2.5%，追溯至今年4月1日

12/07/2022 13:08  行會批出三個新巴士專營權，城巴新巴將合併

12/07/2022 10:38  《異動股》比亞迪復跌逾8%墊底藍籌，市傳遭巴菲特減持

12/07/2022 09:54  【新冠肺炎】李家超:「紅碼」只針對確診者，不會用於非抗疫用途

12/07/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出２﹒３億人幣，買騰盛博藥沽美團

12/07/2022 08:30  【大行炒Ｄ乜】高盛降騰訊京東目標價，微升阿里至１６３元

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【美國加息】李振豪：聚焦美國通脹數據　收息股勢受壓
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】6月信貸社融齊放閃　勿低估穩增長決心
人氣文章

新聞>財經熱話

疫情再起憂斷鏈兼疑巴菲特高位減持　比亞迪急插一成
品味生活
生活
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

炒數據
人氣文章

美女中醫．譚莉英

乳房出現硬塊、分泌物、破損？或是乳腺癌！簡單泡「玫瑰柴胡茶」疏肝解鬱、行氣通絡！
人氣文章

健康解「迷」

夏天戴口罩中暑都唔知！醫生：帶扇撥涼兼可撥走飛沫！防中暑7件事，補水最緊要
DIVA CHANNEL
人氣文章

廚職背遊．梁芷靈

計劃移民留意！有錢人住邊都一樣？5大最多百萬富翁移民國家公開！
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

半空歎海膽主題Omakase！一次過品嘗4款海洋滋味：鹽水海膽、北海道馬糞海膽、紫海膽、海水鮮味滿瀉昆布漬海膽！同場：伊勢龍蝦海膽燒
人氣文章

Beauty

頂輪失衡而導致迷茫？4個瑜伽動作，理清雜亂的思緒，尋回靈感和創造力
健康好人生 Health Channel
人氣文章
港男10大癌症殺手│膀胱癌擴散存活率低，吸煙者風險高3倍！醫生：少吃醃製食物！
人氣文章
Power Nap｜有效過飲咖啡！小睡關鍵10分鐘提升記憶力！睡幾耐大腦就能「深層關機」？睡30分鐘有宿醉感？睡60、90分鐘又點？ 新文章
人氣文章
研究發現：染新冠首兩周急性心肌梗塞發病率高5倍！胸悶、標冷汗、氣促要留神
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/07/2022 15:24
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/07/2022 15:24
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/07/2022 15:24
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/07/2022 15:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話12/07/2022
【美國加息】李振豪：聚焦美國通脹數據　收息股勢受壓
人氣文章FOCUS12/07/2022
【FOCUS】6月信貸社融齊放閃　勿低估穩增長決心
人氣文章財經熱話12/07/2022
疫情再起憂斷鏈兼疑巴菲特高位減持　比亞迪急插一成
人氣文章財經熱話12/07/2022
《午市前瞻》專家指北水7月明顯弱 比亞迪疑遭股神沽貨暫勿撈底
人氣文章財經熱話12/07/2022
【內房債務】黃瑋傑料越秀地產成行業黑馬！潤地、中海外咩位上車？
人氣文章專訪12/07/2022
【匯市專訪】鄭廣復：歐元失守一算機會增　惟亦提高了歐洲央行干預風險
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金