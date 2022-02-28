【專訪】陶冬：普京宜達有限目標後回談判桌，油市Plan B呼之欲出（有片）

俄羅斯揮軍烏克蘭進入第5天，烏克蘭軍民繼續頑強抵抗，普京下令戰略核力量進入高度戰備。瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時表示，普京的策略是「以打促談」，達成最終令烏克蘭中立化的目標。達到有限目標之後回到談判桌上來，應該是俄羅斯的最佳選擇，而不是進一步擴大戰場。

他續指，烏克蘭衝突，已經將一心擺脫美國的法國、德國重新拉回到北約防衛框架，美國其實在戰略上是大贏家。在不戰不和而自己無需出兵的情況下，拖住俄羅斯才是美國的上策。

儘管烏克蘭危機在某種程度上給了拜登政府一個油價高企的借口，但俄烏衝突加深了拜登政府對油價飆升的恐懼，Plan B呼之欲出。估計美國與伊朗達成協議，取消對伊朗石油的禁運已經呼之欲出。伊朗的石油供應可能打破目前原油供需平衡的關鍵。

對今次俄烏衝突，他認為－－戰略贏家：美國；戰術贏家：俄羅斯；意外贏家：中國、伊朗；戰略輸家：法國、德國；全盤輸家：烏克蘭。而只要俄羅斯的石油、天然氣出口不被禁運，現在俄烏衝突所導致的短期市場恐慌，中期來看全部是噪音。（去片）

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