  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【專訪】陶冬：普京宜達有限目標後回談判桌，油市Plan B呼之欲出（有片）

28/02/2022

　　俄羅斯揮軍烏克蘭進入第5天，烏克蘭軍民繼續頑強抵抗，普京下令戰略核力量進入高度戰備。瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時表示，普京的策略是「以打促談」，達成最終令烏克蘭中立化的目標。達到有限目標之後回到談判桌上來，應該是俄羅斯的最佳選擇，而不是進一步擴大戰場。

 

　　他續指，烏克蘭衝突，已經將一心擺脫美國的法國、德國重新拉回到北約防衛框架，美國其實在戰略上是大贏家。在不戰不和而自己無需出兵的情況下，拖住俄羅斯才是美國的上策。

 

　　儘管烏克蘭危機在某種程度上給了拜登政府一個油價高企的借口，但俄烏衝突加深了拜登政府對油價飆升的恐懼，Plan B呼之欲出。估計美國與伊朗達成協議，取消對伊朗石油的禁運已經呼之欲出。伊朗的石油供應可能打破目前原油供需平衡的關鍵。

 

　　對今次俄烏衝突，他認為－－戰略贏家：美國；戰術贏家：俄羅斯；意外贏家：中國、伊朗；戰略輸家：法國、德國；全盤輸家：烏克蘭。而只要俄羅斯的石油、天然氣出口不被禁運，現在俄烏衝突所導致的短期市場恐慌，中期來看全部是噪音。（去片）

 

 

 

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回專訪

相關資料 - 

異動股

異動股

01918

融創中國

6.400

異動股

01024

快手－Ｗ

89.550

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

104.200

更多專訪

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 33,596.43
    -462.32 (-1.357%)
  • 標準普爾500指數
    跌 4,333.35
    -51.30 (-1.170%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 13,604.62
    -90.00 (-0.657%)
精選預託證券 More
00857 中國石油股份
按盤價(HKD)︰升4.144
變動率︰+2.672%
較港股︰-0.62%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌90.568
變動率︰-2.687%
較港股︰-0.37%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌375.555
變動率︰-4.596%
較港股︰-0.54%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌53.708
變動率︰-5.252%
較港股︰-0.72%
精選中資美股 More
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰跌208.200
變動率︰-2.760%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌104.830
變動率︰-2.881%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌2.759
變動率︰-5.186%
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌94.060
變動率︰-5.676%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升188.000
變動率︰+6.317%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰升859.160
變動率︰+6.086%
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰升18.500
變動率︰+4.757%
TSM
臺積電
按盤價(USD)︰跌105.360
變動率︰-5.277%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 28/02/2022 15:04 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：28/02/2022 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 28/02/2022 15:04 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01918 融創中國
  • 6.400
  • 01024 快手－Ｗ
  • 89.550
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 104.200
  • 00388 香港交易所
  • 377.600
  • 02380 中國電力
  • 4.410
股份推介
  • 02343 太平洋航運
  • 4.140
  • 目標︰$4.50
  • 00008 電訊盈科
  • 4.360
  • 目標︰$4.70
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 104.200
  • 目標︰$140.00
  • 03899 中集安瑞科
  • 9.300
  • 目標︰$12.00
  • 02099 中國黃金國際
  • 23.250
  • 目標︰$28.46
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 421.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 104.200
  • 00388 香港交易所
  • 377.600
  • 00005 滙豐控股
  • 54.100
  • 00941 中國移動
  • 52.800
報章貼士
  • 00002 中電控股
  • 79.550
  • 目標︰$82.56
  • 03311 中國建築國際
  • 10.980
  • 目標︰--
  • 00992 聯想集團
  • 8.690
  • 目標︰$10.40
熱炒概念股
即時重點新聞

28/02/2022 16:47  《盤後部署》恒指料進一步下試，部分科技股業績強仍可看好

28/02/2022 17:34  【月結－俄烏大戰】戰事料影響環球股市，專家預計再現「疫情底」

28/02/2022 15:26  【俄烏開戰】俄羅斯銀行現擠提，央行大幅加息至20厘

28/02/2022 16:56  【新冠肺炎】林鄭:下月推全民強檢，估計隔離單位逾7萬個

28/02/2022 14:04  【新冠肺炎】教育局:學校不遲於3月17日放暑假，7至8月復課

28/02/2022 18:05  【北水炒Ｄ乜】淨流入２３億人幣，買比亞迪沽港交所

28/02/2022 08:39  【大行炒Ｄ乜】高盛削阿里６％目標，惟瑞信唱好上調目標價

25/02/2022 17:42  《嚟緊炒Ｄ乜》Ｍｅｔａ　ＶＲ眼鏡稱霸，舜宇鏡頭需求有多無少！

專題透視

新聞>香港要聞

【新冠肺炎】教育局：學校不遲於3月17日放暑假　7至8月復課

新聞>財經熱話

【月結－俄烏大戰】戰事料影響環球股市　專家預計再現「疫情底」

新聞>中國故事

《神州經脈》中國將續與俄羅斯貿易合作　A場穩升人幣續探四年高
品味生活
生活

美女中醫．譚莉英

不幸中Omicron？中醫3個初步應對：飲熱檸檬水、保暖、按穴位！有效緩減不適

樓市點評．汪敦敬

香港飄搖中重新出發

時事要聞

萬元電子消費券 陳茂波：使用期頗長 禁追租今年1月1日劃綫
DIVA CHANNEL

時裝延想．Nadia Tang

韓劇帶貨女王今期用甚麼手袋？看孫藝珍的《三十九》，盤點劇中大熱包包

酒意人生．梁淑意

烏克蘭原來從古到今都有葡萄酒出產！有哪些葡萄品種？酒業幾經波折，現在是甚麼模樣？

時裝延想．Nadia Tang

韓劇帶貨女王今期用甚麼手袋？看孫藝珍的《三十九》，盤點劇中大熱包包
健康好人生 Health Channel
延長性事就能令女伴有高潮？是男人一廂情願！為何女人難以有性高潮？
抗疫．防疫大集匯 1
染疫後怎樣調理身體？從補脾著手！補脾去濕「南瓜薯仔杏仁眉豆豬骨湯」啱飲！ 1
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/02/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/02/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/03/2022 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/02/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
阿妹雞精班
最新專題
More
香港要聞28/02/2022
【新冠肺炎】教育局：學校不遲於3月17日放暑假　7至8月復課
財經熱話28/02/2022
【月結－俄烏大戰】戰事料影響環球股市　專家預計再現「疫情底」
中國故事28/02/2022
《神州經脈》中國將續與俄羅斯貿易合作　A場穩升人幣續探四年高
專訪28/02/2022
【專訪】陶冬：普京宜達有限目標後回談判桌，油市Plan B呼之欲出（有片）
財經熱話28/02/2022
【蔚小理】造車新勢力三雄將齊集本港 一文睇清蔚來關注點
FOCUS28/02/2022
【FOCUS】普京核威懾放狠　俄銀行哄抬貴美元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

《名嘴發財高息股》有獎競猜遊戲！估中即賞你發財好市大利是

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金