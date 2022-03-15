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【即市專訪】港股創近十年新低 溫鋼城料下站恐下試17000 高息股為買貨首選？（有片）

15/03/2022

嘉賓：iFAST Global Markets副總裁 溫鋼城

　　港股受累A股急瀉，午後再插逾千點。截至下午3時10分，恒指最多下瀉近1300點，低見18235點，跌穿2016年2月低位18278，創近十年新低。溫鋼城預計，若恒指確認跌穿18278，恐下試17000點水平，即亞洲金融風暴時的估值。他提醒，投資者短期宜部署有盈利、高股息的傳統股份；科技股則不宜沾手。即使科技股短期有反彈，料低位上落格局維持不變。

立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=gasUFSjQvJY

 

【名嘴發財高息股(精華版)】陳永陸、郭思治、林家亨、熊麗萍等十位名嘴推薦十大高息心水股！

 

溫鋼城推薦華潤水泥(01313)

 

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