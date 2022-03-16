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【即市專訪】黃偉豪：港股脫險關鍵睇咩位？匯控可部署！（有片）

16/03/2022

嘉賓：中薇證券研究部董事 黃偉豪

　　港股繼過去兩日累瀉逾兩千點後，今日（16日）迎來反彈。恒指早市初段一度收復19000點關口，不過其後升幅略為收窄，中午收升460點。黃偉豪認為，港股目前仍未脫險，轉勢要睇實哪關鍵位？他又指，俄烏局勢對港股影響己淡化，港股短期要關注另外三大事態發展！中長期部署的話，現階段宜配置咩板塊同股份？

立即去片：https://youtu.be/d8XCHpDFuqM

 

 

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