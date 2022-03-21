【專訪】陶冬：憂美國擴制裁殃及 中資股30年紅利似吃到盡頭（有片）

今年初曾經領先全球股市的港股，3月開初一度連續3個交易日暴挫逾千點，低見18400點，

金融海嘯似昨日重現，甚至有人說「攻擊烏克蘭導彈落到了港交所，炸散了港股」，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時直言，港股已經跌到懷疑人生那麼便宜了，但大家在入市抄底前，必須考慮一下，中資股為甚麼比美股、英股、日股跌多出那麼多？

他認爲，當美國政府提出，中國不得幫助俄羅斯，否則會有「嚴重後果」，市場開始產生聯想。部分全球基金賣出中資股，以調整風險敞口，這個觸發了一波又一波的去風險權重，誘發沽空，誘發margin calls。港股暴跌的原因，就是市場擔心美國擴大金融制裁範圍，殃及中國資產。

他續指，在半年多一點的時間裏，中資股連遭三次重創。從國家加強監管，到美國退市風波，再到如今的烏克蘭危機，資金看不明白這類系統性風險，就選擇以腳投票。中資進入港股市場整整30年了，這是冷戰結束後的30年，享受了歷史紅利，但「這個紅利，似乎吃到盡頭了。」

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