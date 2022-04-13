【專訪】聯合醫務：未來半年會升級平台系統 因應需求投資

聯合醫務(00722)董事總經理郭卓君接受《經濟通通訊社》訪問時表示，集團會與自營及連營醫生深度合作，根據各自的專業為他們提供合適的病人。她強調需要注重醫生的質素，而科技應用則僅屬協助性質。科技方面，集團未來半年會升級旗下的健康服務平台系統，令病人資訊更為流通及可快速地處理，同時加強對客戶的私隱保障；集團亦可透過大數據分析以更好的營運及制定醫療計劃。





聯合醫務董事總經理郭卓君指，集團會利用大數據分析來配合營運及制定醫療計劃。（Tony攝）



她指出，集團本身涉及不同專科服務，因應需求，集團會持續在外科、婦科等增加人手，而面對人口老化問題，集團亦會為增加泌尿科、骨科、腸胃科、內分泌等專科上增聘人手，以令醫療配套更加完善，未來集團仍會繼續因應不同需求而進行投資或擴大相關業務規模。



擬於專科方面物色收購機會





集團會因應需求而進行投資或擴大相關業務規模。（Tony攝）



郭卓君指，集團未來會在影像服務上繼續發展及進行收購，如果在專科方面有合適機會，亦會考慮收購。她強調，收購過程中不只涉及相關設備，更重要的是整個醫生團隊。她又認為，醫學美容是一個發展時機，對此保持開放態度。另外，集團亦看到本港對老人醫療及預防醫療方面有需求。



她認為，集團需要與客人建立互信，以達至持續的關係及吸引更多人使用其醫療服務。集團亦正發展會員服務，讓潛在需要醫療服務的人士提前得到不同資訊，期望可透過旗下的健康服務平台令客人得到醫療保健服務或適切醫療服務，以建立集團業務基礎及讓醫生得到更多病人資源。

撰文：經濟通記者羅綽堯

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