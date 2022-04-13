【譚新強專訪】下屆特首必守中央底線思維 承繼「明日大嶼」成疑

前政務司司長李家超宣布參加行政長官選舉，周三（13日）携786張選委提名票，正式報名參選，預料將在無競爭下成為第六屆特首。現時香港面對內憂外患，李家超會是蕭規曹從還是破舊立新？能否帶領香港走出困局？

（資料圖片）



中環資產投資行政總裁譚新強接受《經濟通通訊社》專訪時就指，李家超正正代表中央的底線思維，倘若屆時香港仍未成功清零，最重要政策仍將是「抗疫壓倒一切」。



起好多樓=解決房屋問題？未必



第五波疫情造成近9000人死亡，當中絕大部分是長者，正正反映了本港的安老問題嚴重。他說，這點下屆政府必須重視。「人民的生命健康，就是中央的底線思維。」



對於香港的陳年舊疾－－房屋問題又將如何？譚新強坦承，最簡單的說法當然是房屋問題是香港很多社會問題的根源，「我對此不反對」。但他話鋒一轉指，香港回歸20多年來都未能解決房屋問題，「那麼現在是否會立刻去解決呢？是否起好多樓就會解決問題？事情並非如此簡單。」



據政府統計處數據，2019年修例風波之後，香港累計人口淨流出逾13萬人計；鑑於此，譚新強認為，移民人口加上嚴重老齡化，一定會改變房屋需求（包括公屋申請），「香港是不是還需要起明日大嶼、北部都會區？不知李家超會否承繼林鄭plan去做，我有點懷疑。」



確保內部穩定，必落實23條立法







（資料圖片）



除了抗疫等的底線思維，另一個底線思維必定是確保內部社會穩定。「他一定會落實23條立法這個憲法責任，並確保意識形態的教育，讓傳媒做得更好，讓香港年輕人明白中國40多年來是和平崛起，是很unique（獨特）；跟美國的滿手鮮血、大英帝國，甚至俄國都截然不同。」



對外的底線思維方面，雖然外交和軍事不屬香港高度自治一部分，但認為香港不受影響是太天真；相信保安局長出身的李家超，會十分熟悉如何預防外國顛覆勢力經實體或網上滲透香港，包括香港的國際形象問題，都需要小心處理和應付。









Titanic教訓，警惕與外界隔絕



如此底線思維會否有犧牲品？譚新強認為，首當其衝自然是經濟，「當你繼續以社會面清零為最高目標，答案可能是只可以繼續等，等和內地通關……一日未與內地通關，就無法與國際通關。過往IPO集資、股價指數等經濟價值將歸於平淡。」



經濟是否無得救？他指，到時最理想的場景或是回到去年夏天本地清零的bubble狀態，「吃飯、派對……有點虛幻，但卻開心，像Titanic沒撞冰山之前夜夜笙歌……」去年本地清零的兩三月時，根本不知會撞上現時第五波疫情「冰山」。



但他強調，希望自己是錯，希望當局警惕，與外界隔絕會令船慢慢下沉，「不希望香港走這樣的方向，但目前為止見到的方向大概如此。」

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票