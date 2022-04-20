  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【譚新強專訪】衡量烏克蘭戰爭須分三層面　戰爭令西方聯盟再團結（有片）

20/04/2022

　　俄羅斯揮軍烏克蘭轉眼進入第9周，「閃電奪取基輔」劇本未現，但隨著黑海重鎮馬里烏波爾淪為焦土，烏東頓巴斯地區腥風血雨勢升級，美國總統拜登上周就指摘普京犯下「種族滅絕」罪行。西方左手武器/情報馳援，右手同仇敵愾制裁，普京是否敗局已定？


　　中環資產投資行政總裁譚新強接受《經濟通通訊社》專訪時就指，衡量烏克蘭戰爭必須分開三個層面--地面戰、經濟戰、傳媒戰；最重要的並非發生在地面的實體戰爭，而是傳媒戰，「這才是最重要的實力，是Real Power，我甚至反過來稱之為Hard Power。」
　
地面戰:誰贏誰輸是「羅生門」
　
　　其一地面戰，他解釋，誰贏誰輸是「羅生門」（俄烏各有說法），「實質上哪方死多少人，誰有戰爭罪行、真正的戰爭目的為何、有無達到目標……任你講，兩邊在鬥騙」。他認為，客觀地看，不可以說烏克蘭已贏，因為始終輸了土地。


　　據烏克蘭國防部最新公布，烏軍已擊斃俄軍逾2萬、摧毀戰機167架、坦克790架等；而普京就稱，俄將繼續「有節奏地、平靜地」推進軍事行動，並實現所有「崇高的」安全目標。就連俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號（Moskva）」導彈巡洋艦上周四(14日)嚴重受損後沉沒，烏克蘭的說法是國產海王星（Neptune missiles）巡航導彈建功，俄羅斯的說法則是艦上彈藥「意外起火導致爆炸」。
　
經濟戰:民航機失保養後果嚴重
　
　　其二經濟戰，俄方與西方亦是各有解說；但譚新強認為，整體上無疑是俄羅斯輸更多。較早時，俄羅斯前財長Alexei Kudrin就預計，今年經濟將萎縮逾10%，為1991年蘇聯解體以來最大降幅。


　　譚新強特別指，西方的制裁，除了令俄羅斯人告別其向往的麥當勞、星巴克、西歐旅行式的「中產生活」；更糟糕的是，俄橫跨11個時區，境內八成民航機都是來自租賃，即使可以沒收這些空客/波音以示還擊西方，但將來的維修、保養卻無從談起，「沒有了飛機的安全性，國家那麼大，停了民航機是否完全可以用軍機替代？斷了空運又是否要依靠火車？管治國家會好困難。」
　
傳媒戰:官媒挺俄惹引歐洲針對
　
　　其三傳媒戰，儘管俄羅斯境內已關閉全部獨立媒體，普京的支持度高企八成以上，但境外輿論幾乎一面倒站在俄羅斯的對立面。譚新強以3月聯合國大會以141個成員國贊成通過「譴責俄羅斯入侵烏克蘭，要求全面撤軍」為例指，即使中國、印度、巴西等35個棄權國家以及白俄羅斯等5個反對國家，總人口超過全球一半，「但老實講，雖然中國或者印度棄權，看起來仍是全世界大部分人都譴責俄羅斯。」


　　他續指，戰爭令日漸鬆散的西方聯盟重新團結一致，而中國行動上相當中立，「我絕對不相信中國會在軍事上支持俄羅斯」；但中國國內官媒卻似乎力挺俄羅斯，此舉將令中國非但不能跟歐洲重修關係，更有嚴重反效果，即令歐洲針對中國，「例如NATO的Jens Stoltenberg等都指摘中國，幫俄羅斯擴散misinformation」，因此最好口頭亦保持中立。


　　他強調，中國勿幻想德國乃至歐盟傾向自己，「這場戰爭代表了所謂liberal idealism（自由理想主義）或者Wokeism（覺醒主義），你以為德國特別是年輕人真的會因為考慮錢包、天然氣等，所以支持俄羅斯或傾向中國嗎？絕對不是。」

 


 

撰文：經濟通通訊社記者俞瑾

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回專訪

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

340.600

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

86.650

異動股

03968

招商銀行

52.050

更多專訪

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 33,811.40
    -981.36 (-2.821%)
  • 標準普爾500指數
    跌 4,271.78
    -121.88 (-2.774%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 12,839.29
    -335.36 (-2.545%)
精選預託證券 More
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升333.830
變動率︰+5.636%
較港股︰-0.53%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升24.714
變動率︰+2.472%
較港股︰-0.75%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升8.787
變動率︰+1.818%
較港股︰-1.93%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌52.471
變動率︰-3.101%
較港股︰-3.10%
精選中資美股 More
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升2.820
變動率︰+3.676%
JD 京東
按盤價(USD)︰升52.040
變動率︰+2.643%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升25.920
變動率︰+1.847%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌23.320
變動率︰-1.976%
精選美股 More
GOOG
谷歌
按盤價(USD)︰跌2,392.280
變動率︰-4.261%
GS
高盛
按盤價(USD)︰跌319.770
變動率︰-4.346%
SHOP
Shopify
按盤價(USD)︰跌459.970
變動率︰-4.372%
NKE
耐克
按盤價(USD)︰跌129.070
變動率︰-4.717%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 24/04/2022 04:04 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：22/04/2022 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 24/04/2022 04:04 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 340.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 86.650
  • 03968 招商銀行
  • 52.050
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 208.400
  • 09626 嗶哩嗶哩－ＳＷ
  • 169.900
股份推介
  • 06600 賽生藥業
  • 8.300
  • 目標︰$9.50
  • 01415 高偉電子
  • 7.990
  • 目標︰$10.23
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 10.960
  • 目標︰$11.42
  • 00763 中興通訊
  • 16.180
  • 目標︰$17.951
  • 02343 太平洋航運
  • 3.900
  • 目標︰$5.50
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 340.600
  • 00388 香港交易所
  • 335.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 86.650
  • 00941 中國移動
  • 54.150
  • 03690 美團－Ｗ
  • 141.400
報章貼士
  • 00836 華潤電力
  • 14.620
  • 目標︰$18.00
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.620
  • 目標︰$14.28
  • 00883 中國海洋石油
  • 11.000
  • 目標︰$11.80
熱炒概念股
即時重點新聞

22/04/2022 16:59  《盤後部署》恒指期結前維持反覆格局，海豐首季收入理想宜候低吸

22/04/2022 17:09  【打擊貪腐】招商銀行原行長田惠宇涉嫌嚴重違紀違法遭中紀委調查

22/04/2022 18:18  【新冠肺炎】五一起放寬航班熔斷機制，取消非香港居民入境限制

22/04/2022 16:57  《國企紅籌》長汽首季純利跌0.3%至16億人幣，營收升8%

22/04/2022 17:21  【地皮截標】地政總署:屯門大欖段住宅地收到5份標書

22/04/2022 18:00  【北水炒Ｄ乜】淨流入４０﹒４億人幣，買美團沽小米

22/04/2022 08:29  【大行炒Ｄ乜】大行點評ＡＳＭ，瑞信降賭股評級兼腰斬目標價

22/04/2022 18:19  《嚟緊炒Ｄ乜》中國提振農業有戰略意義，宜趁低部署心連心化肥

專題透視

新聞>財經熱話

《嚟緊炒D乜》中國提振農業有戰略意義　宜趁低部署心連心化肥

新聞>中國故事

《神州經脈》中概退市風暴五度擴圍　維穩力不從心滬指周挫近4%

新聞>財經熱話

內地疫情仍嚴峻人幣連日走弱　惟航空股憧憬疫後復甦未宜看淡
品味生活
生活

健康解「迷」

增強體質、未病先防！中醫推介3款抗疫保健食療：清心潤肺湯、古方流感茶、清熱利咽茶

玩樂 What’s On

世界地球日｜Disney+「地球日探索藍星之旅」片單曝光！《北極熊》揭示極地生態浩劫！《洞穴救援行動》還原泰國足球隊被困事件！仲有乜紀錄片必睇？

健康大晒

農藥殘留｜美國最骯髒蔬果排名出爐！邊款水果連續7年蟬聯冠軍？哪3種蔬果並列第三？牛油果最乾淨？（附清洗蔬果小貼士）
DIVA CHANNEL

Beauty

打造沁涼夏日活力妝感：Hermès全新Hermèsistible 滋養潤唇油，讓嘴唇像果凍般；LAURA MERCIER 16小時定妝噴霧、Dyson Airwrap升級髮捲！

Yan Can Taste．Yan Chung

夏天要去！米芝蓮大師秘技 x 魚素主義：厚切油甘魚、帶子露筍他他、香噴噴袋裝焗石斑、檸檬雪葩，讓味蕾暢游地中海！

Get it Beauty！．Michelle Yeung

長期戴口罩慣用口呼吸會導致牙周病？臉部瑜伽、日常按摩推薦，改善面部鬆弛！
健康好人生 Health Channel
WFH都有副作用？「周一抑鬱症」加劇！返工前情緒繃緊、瞓得差要睇醫生
轉天氣鼻塞、流鼻水！你係「肺虛」、「脾虛」定「腎虛」鼻敏感？按穴位+焗茶即時紓緩
點解春天特別容易「爛嘴角」？與真菌感染有關？缺少維他命？有這個壞習慣要注意！ 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/04/2022 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/04/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/04/2022 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/04/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
阿妹雞精班
最新專題
More
財經熱話22/04/2022
《嚟緊炒D乜》中國提振農業有戰略意義　宜趁低部署心連心化肥
中國故事22/04/2022
《神州經脈》中概退市風暴五度擴圍　維穩力不從心滬指周挫近4%
財經熱話22/04/2022
內地疫情仍嚴峻人幣連日走弱　惟航空股憧憬疫後復甦未宜看淡
FOCUS22/04/2022
【FOCUS】雙重上市重蹈破發　拯救股價知乎知乎？
財經熱話22/04/2022
再多17隻列美預摘名單中概股　理想知乎成震央　京東擬派息亦要跌
專訪22/04/2022
【鮑威爾放鷹】匯控曾挫近3%　拆解為何不升反跌！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金