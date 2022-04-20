【譚新強專訪】衡量烏克蘭戰爭須分三層面 戰爭令西方聯盟再團結（有片）

俄羅斯揮軍烏克蘭轉眼進入第9周，「閃電奪取基輔」劇本未現，但隨著黑海重鎮馬里烏波爾淪為焦土，烏東頓巴斯地區腥風血雨勢升級，美國總統拜登上周就指摘普京犯下「種族滅絕」罪行。西方左手武器/情報馳援，右手同仇敵愾制裁，普京是否敗局已定？



中環資產投資行政總裁譚新強接受《經濟通通訊社》專訪時就指，衡量烏克蘭戰爭必須分開三個層面--地面戰、經濟戰、傳媒戰；最重要的並非發生在地面的實體戰爭，而是傳媒戰，「這才是最重要的實力，是Real Power，我甚至反過來稱之為Hard Power。」



地面戰:誰贏誰輸是「羅生門」



其一地面戰，他解釋，誰贏誰輸是「羅生門」（俄烏各有說法），「實質上哪方死多少人，誰有戰爭罪行、真正的戰爭目的為何、有無達到目標……任你講，兩邊在鬥騙」。他認為，客觀地看，不可以說烏克蘭已贏，因為始終輸了土地。



據烏克蘭國防部最新公布，烏軍已擊斃俄軍逾2萬、摧毀戰機167架、坦克790架等；而普京就稱，俄將繼續「有節奏地、平靜地」推進軍事行動，並實現所有「崇高的」安全目標。就連俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號（Moskva）」導彈巡洋艦上周四(14日)嚴重受損後沉沒，烏克蘭的說法是國產海王星（Neptune missiles）巡航導彈建功，俄羅斯的說法則是艦上彈藥「意外起火導致爆炸」。



經濟戰:民航機失保養後果嚴重



其二經濟戰，俄方與西方亦是各有解說；但譚新強認為，整體上無疑是俄羅斯輸更多。較早時，俄羅斯前財長Alexei Kudrin就預計，今年經濟將萎縮逾10%，為1991年蘇聯解體以來最大降幅。



譚新強特別指，西方的制裁，除了令俄羅斯人告別其向往的麥當勞、星巴克、西歐旅行式的「中產生活」；更糟糕的是，俄橫跨11個時區，境內八成民航機都是來自租賃，即使可以沒收這些空客/波音以示還擊西方，但將來的維修、保養卻無從談起，「沒有了飛機的安全性，國家那麼大，停了民航機是否完全可以用軍機替代？斷了空運又是否要依靠火車？管治國家會好困難。」



傳媒戰:官媒挺俄惹引歐洲針對



其三傳媒戰，儘管俄羅斯境內已關閉全部獨立媒體，普京的支持度高企八成以上，但境外輿論幾乎一面倒站在俄羅斯的對立面。譚新強以3月聯合國大會以141個成員國贊成通過「譴責俄羅斯入侵烏克蘭，要求全面撤軍」為例指，即使中國、印度、巴西等35個棄權國家以及白俄羅斯等5個反對國家，總人口超過全球一半，「但老實講，雖然中國或者印度棄權，看起來仍是全世界大部分人都譴責俄羅斯。」



他續指，戰爭令日漸鬆散的西方聯盟重新團結一致，而中國行動上相當中立，「我絕對不相信中國會在軍事上支持俄羅斯」；但中國國內官媒卻似乎力挺俄羅斯，此舉將令中國非但不能跟歐洲重修關係，更有嚴重反效果，即令歐洲針對中國，「例如NATO的Jens Stoltenberg等都指摘中國，幫俄羅斯擴散misinformation」，因此最好口頭亦保持中立。



他強調，中國勿幻想德國乃至歐盟傾向自己，「這場戰爭代表了所謂liberal idealism（自由理想主義）或者Wokeism（覺醒主義），你以為德國特別是年輕人真的會因為考慮錢包、天然氣等，所以支持俄羅斯或傾向中國嗎？絕對不是。」





撰文：經濟通通訊社記者俞瑾

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