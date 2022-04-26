【雷鼎鳴專訪】新特首須果斷解決社會矛盾 研港元制度B計劃（有片）

前政務司司長李家超宣布參選第六屆行政長官，預料將在無競爭下成為第六屆特首。若他成功當選，將成為首位紀律部隊出身的特首，改變一如既往的「AO治港」模式。香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授雷鼎鳴接受《經濟通通訊社》專訪時就指，未來10年香港可能要面對艱難的國際環境，中央屬意一個能果斷決策的人才，因此警隊出身的李家超是合適的選擇，又認為新任特首除了要解決社會矛盾外，亦應研究港元制度B計劃。



「一人參選」因沒有更多人選



雷鼎鳴表示，今次選舉採取一人參選的「澳門模式」，是因為經過2019年的政治風波，中央認為香港內部穩定相當重要，再者現時國際環境複雜，中央對於今次的人選特別緊張。「過去當有兩人或以上競選，後來不多不少都在所謂建制派製造分裂，今時今日環境較特殊，中央不是太喜歡有這種現象出現的。」



雷鼎鳴認為「澳門模式」未必會永續，因為今次的情況並非因為中央害怕屬意的候選人票數不夠，而是香港沒有其他合適的人選能夠應付今時今日的局勢，「在政府AO制度下服務過的『武官』其實很少，沒有其他選舉下只能支持一個，並不代表其他人不能參選，以冼國林為例，他是夠資格參選的，但因為無政府背景，難以取得足夠的選委會提名票。」



國際環境複雜需「武官治港」



雷鼎鳴坦言，公務員出身的人在行政各方面的能力相當高，但他們不擅長政治，「在安定環境下無所謂，但過去幾年香港面臨很大考驗，加上中美關係緊張，AO似乎難以控制局面。」他續指，香港有很多好尖銳的社會矛盾，房屋問題、樓價很高，「過去20多年，以香港文官制度解決不了樓價問題，大家知道個方法，增加土地供應，可以很有效長遠來說壓抑樓價，令更多人買得起樓，但講了很多年仍未成事。」



雷鼎鳴認為，香港需要一個果斷高效率的特首，「李家超是否一定成功？我不敢這樣說，因為對他來說都是一個考驗。」



西方挑事端 須解決社會矛盾



雷鼎鳴表示，中國國力未來幾年內很大可能超越美國，「美國不會容許這件事出現，中美關係惡化，美國可以同中國打經濟戰、科技戰、地緣政治戰……以前亦打過貿易戰，香港夾在中美之間，兩國的衝突香港是避不開的。」他認為，若西方繼續與中國打經濟戰，香港一定會成為他的助攻市場，如果屆時香港的社會矛盾仍未解決，比較容易被西方勢力挑起矛盾。「舉個例，市民收入不均衡、年青人往上流動機會較少、樓價比較貴，這些問題仍然是特區政府必須應付及快速解決的。」



雷鼎鳴又指，香港教育問題比較嚴重，香港年輕人非常缺乏獨立思考同批判性思維，「很多人誤以為周圍批評別人就是批判性思維，批判性思維要明辨是非，任何思考、下決定都要科學方法，找證據要符合邏輯，證據要經得起考驗，香港教育制度這方面很大缺失。」他又指，香港年輕人對於中國和國際關係上認識貧乏，應由幼稚園、小學和中學開始，加強學習中國歷史及中國文化。



研究港元制度B計劃



雷鼎鳴表示，下屆特首除了要解決社會矛盾，亦要研究港元制度B計劃。「如果中美繼續再發生很大衝突，香港的聯繫匯率有機會受到衝擊，舉個例，如果美國想擊潰中國金融中心，一定會向香港出手，但撃倒香港國際金融中心，對美國、世界長遠來說是不利的。」他續指，港元和美元掛勾，假如美國要想辦法把香港逐出SWIFT，不能用美元交易時怎麼辦？此事技術性複雜，不是坊間的一些議論便可解決，政府應研究港元制度有何B計劃，研究結果不宜公開，但時間也不充裕了。「那套計劃不一定要馬上應用，但要有後備，一旦美國對香港出手，香港的金融風險是相當大的。」

撰文：經濟通記者張可怡

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