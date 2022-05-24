  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【專訪】陶冬：聯儲激進加息　全球會否重蹈50年前滯脹泥沼？（有片）

24/05/2022

　　美歐通脹高企，倒逼聯儲啟動逾20年最激進加息；就連歐洲央行總裁拉加德近日7月可升息，9月底前結束負利率政策。全球經濟會不會因此陷入上世紀七十年代的滯脹泥沼？


　　瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時表示，「滯脹」這個被一代人忘卻了的詞匯，重新被人提及。在能源危機、工資上漲、通脹預期和政策失誤等方面，今天的情形和上世紀70年代有很大的共同性；不過工會影響和政府干預就少了很多，就業市場如今很熾熱。最大的不同是決策者，鮑威爾有沒有當時的聯儲主席保羅．沃克爾的鐵血、定力和獨立性。


　　1979年夏季，保羅．沃克爾接任聯儲主席，很快他意識到按部就班式的加息模式無法改變價格預期，也無法打破「工資－物價的螺旋上升」。在1980年底，沃克爾改變了戰術，確定了以經濟衰退為代價，遏制通貨膨脹政策立場，一口氣將有效聯邦基金利率拉升到19%，全球經濟暴跌。美國失業率接近11%，不過通貨膨脹也迅速回落，經濟於1982年底走出衰退。

 

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回專訪

相關資料 - 

異動股

異動股

02333

長城汽車

12.740

異動股

00175

吉利汽車

14.300

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

83.950

更多專訪

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02333 長城汽車
  • 12.720
  • 00175 吉利汽車
  • 14.360
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 84.050
  • 01877 君實生物
  • 48.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 159.000
股份推介
  • 01299 友邦保險
  • 76.900
  • 目標︰$84.00
  • 00358 江西銅業股份
  • 12.400
  • 目標︰$14.00
  • 03898 時代電氣
  • 31.000
  • 目標︰$37.90
  • 01919 中遠海控
  • 13.480
  • 目標︰$17.00
  • 00316 東方海外國際
  • 264.400
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 340.200
  • 03800 協鑫科技
  • 2.690
  • 00001 長和
  • 54.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 83.950
  • 03690 美團－Ｗ
  • 159.000
報章貼士
  • 01919 中遠海控
  • 13.480
  • 目標︰$15.50
  • 00881 中升控股
  • 51.700
  • 目標︰$85.00
  • 00316 東方海外國際
  • 264.400
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

24/05/2022 10:07  【香港政情】林鄭:慶回歸活動將重啟，中央領導人來港暫未有消息

24/05/2022 09:57  【新冠肺炎】林鄭:3歲以上第三針接種率逾五成，續推疫苗接種

24/05/2022 09:26  《異動股》減徵部分乘用車稅600億人幣，車股高漲，吉利升一成

24/05/2022 08:52  快手否認董事長宿華被帶走配合調查，稱有自媒體惡意傳播網絡謠言

24/05/2022 08:41  【中概焦點】滴滴確認從美國退市，市值從高位至今蒸發逾九成

24/05/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２７﹒８億人幣，買比亞迪沽騰訊

24/05/2022 08:37  【大行炒Ｄ乜】中信滙證降小米目標價，野村首予中軟買入評級

20/05/2022 18:10  《嚟緊炒Ｄ乜》小米股價見底估值平，分注部署博復甦

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

美擬減對華關稅　摩通唱好美經濟　匯控渣打逆市穩升　
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】12國響應IPEF　美冀成「標準」制定者
人氣文章

新聞>財經熱話

【減購置稅】比亞迪逆同業跌　譚朗蔚：仍屬首選！
品味生活
生活
人氣文章

台灣熱話．姚超文

美取消或延後軍售惹猜測，由「協防」轉為「毀台」？
人氣文章

時事要聞

夫泣求O型血心臟 救心衰竭妻盼結伴度餘生
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】12國響應IPEF　美冀成「標準」制定者
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

珍罕威士忌在手，喝掉還是賣掉好？品味Whisky考投資品味眼光，更考耐性！
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

CELINE的創意總監Hedi Slimane是時裝界的小學雞？ 1
人氣文章

Fashion

可愛的Princess Charlotte 7歲了！ 生日照與父親是餅印？夏洛特小公主的生日會竟然超親民！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
日本料理精髓！昆布高湯！4款高湯炮製的美味菜式：素燜蘿蔔、昆布飯團、鮮冬菇天婦羅（附食譜）
人氣文章
高碳一定邪惡？營養師分享5款降低膽固醇、護心的高碳食物
人氣文章
明目湯水│過度用眼傷氣血損視力！飲補肝益腎、健脾去濕「淮山枸杞葉豬骨湯」，補補眼！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/05/2022 14:29
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/05/2022 14:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/05/2022 14:29
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/05/2022 14:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話24/05/2022
美擬減對華關稅　摩通唱好美經濟　匯控渣打逆市穩升　
人氣文章FOCUS24/05/2022
【FOCUS】12國響應IPEF　美冀成「標準」制定者
人氣文章財經熱話24/05/2022
【減購置稅】比亞迪逆同業跌　譚朗蔚：仍屬首選！
人氣文章財經熱話24/05/2022
【乘用車購置稅】拆解吉利、長汽跑出原因　邊隻追得過？
人氣文章專訪24/05/2022
【專訪】陶冬：聯儲激進加息　全球會否重蹈50年前滯脹泥沼？（有片）
人氣文章財經熱話24/05/2022
《午市前瞻》專家指新能源車股回落宜吸納，凱知樂不宜多手跟炒
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金