【專訪】陶冬：通脹拖累拜登民望 民主黨中期選舉堪憂（有片）

美國CBS/YouGov的最新民意調查顯示，美國總統拜登的支持率下降至36%，錄他2021年入主白宮以來的最低點。瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時表示，36%距離30%的選舉紅線不遠了；一般來說，如果現任總統的支持率跌到30%或更低，意味著他有巨大的民意差距，往往會在連任選舉中輸掉。

他指，拜登上任16個月的政績應該算不錯，包括美國經濟徹底擺脫疫情衰退，增加800多萬份就業機會，工薪階層收入迅速上升，失業率創出50年新低，面對烏克蘭危機不費一兵一卒將歐洲重新納入北約旗下等。但民望一路下滑，罪魁禍首就是通貨膨脹。他說，現在不是工人找不到工作，而是企業招不到工人。通脹預期改變推動新的工資上漲，然後是漲價，惡性循環。基層工人的名義工資上升了，但實際購買力卻下降了。

拜登政府的不支持率升至64%，陶博預期，以目前的選舉形勢看，民主黨很可能在11月中期選舉輸掉眾議院多數黨席位，甚至有可能連參議院多數黨席位也輸掉。他說：「2022年，拜登保送鮑威爾連任聯儲局主席，2024年可能需要鮑威爾保送他連任美國總統…我覺得鮑威爾的任期可能長過拜登。」

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