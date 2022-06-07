  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【專訪】陶冬：四指標看美國經濟會否陷衰退（有片）

07/06/2022

　　美國經濟會陷入衰退嗎？或許是比「聯儲將加息幾次」更充滿不確定性的問題。瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪，就從4個指標給美國經濟評分，認為美國經濟陷入衰退目前看並非必然，很大程度上取決於聯儲在11月中期選舉之後會不會延續現行的激進收縮政策。一旦預期出現改變，金融狀況可能加速惡化，並帶來實體經濟的連鎖反應。

 

　　他提及的4個指標包括：一，紐約聯儲的WEI指數（每周經濟指數），該指數從2021年5月後出現一輪報復式反彈，不過現已接近尾聲並明顯回落，但是仍高於正常水平。

 

　　二，非農就業人數，如今美國已經徹底收復了被疫情摧毀的就業機會，工資增長處在近30年來最快的水平。但工資上漲，一方面增強了樂觀的消費情緒，但是另一方面卻給企業盈利帶來壓力。

 

　　三，消費者的資產負債表，現時美國平均家庭的淨資產為15萬美元，處在歷史上最健全的一個時期。不過這是存量概念，未來很大程度上取決於樓價走勢和工資上漲。

 

　　四，全國金融狀況指數NFCI，相信隨著聯儲繼續大碼加息和開啟激進縮表，金融狀況會迅速走向中性。

 

 

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回專訪

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

98.800

異動股

09618

京東集團－ＳＷ

238.800

異動股

06988

樂享集團

2.310

更多專訪

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 98.800
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 238.800
  • 06988 樂享集團
  • 2.310
  • 02269 藥明生物
  • 64.650
  • 02382 舜宇光學科技
  • 120.100
股份推介
  • 00883 中國海洋石油
  • 12.100
  • 目標︰$13.10
  • 00257 光大環境
  • 4.630
  • 目標︰$5.50
  • 01368 特步國際
  • 12.300
  • 目標︰$13.00
  • 01876 百威亞太
  • 22.050
  • 目標︰$24.00
  • 09991 寶尊電商－ＳＷ
  • 27.000
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 98.800
  • 00700 騰訊控股
  • 367.600
  • 03690 美團－Ｗ
  • 199.000
  • 00388 香港交易所
  • 352.200
  • 01024 快手－Ｗ
  • 85.000
報章貼士
  • 01691 ＪＳ環球生活
  • 8.850
  • 目標︰$11.00
  • 09922 九毛九
  • 18.560
  • 目標︰$22.00
  • 00189 東岳集團
  • 10.700
  • 目標︰$11.84
熱炒概念股
即時重點新聞

07/06/2022 14:15  行會通過電車加價7月11日生效，成人票加至3元

07/06/2022 12:33  【外圍經濟】澳洲央行大幅加息50基點至0.85厘，遠超預期

07/06/2022 10:09  【香港政情】林鄭:回歸25周年港府會竭盡全力讓領導人訪港

07/06/2022 09:50  【新冠肺炎】林鄭:入境限制或社交距離措施維持現狀至6月30日

07/06/2022 09:23  《中概異動》科技股開市升跌互見，京東高開4%，網易低開近3%

07/06/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２９﹒６億人幣，買美團沽中移動

07/06/2022 08:30  【大行炒Ｄ乜】阿里健康遭大和削七成二目標，瑞信維持跑贏大市

02/06/2022 18:43  《嚟緊炒Ｄ乜》百度ＡＩ技術優勢漸現，搶佔自動駕駛行業先機

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【航運股啟航】中遠海控曾飆近半成　林嘉麒：兩大原因續看好航運股！
人氣文章

新聞>專訪

【專訪】陶冬：四指標看美國經濟會否陷衰退（有片）
人氣文章

新聞>財經熱話

傳滴滴獲放生監管疑鬆綁　科技股雨過天青？
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

報稅2022｜會計師公會提供免費稅務諮詢、解答報稅奇難雜症！4個途徑發問，會計專才一連4日解答！一文睇清解答日期、聯絡方法
人氣文章

健康解「迷」

食辣出汗有助排毒消脂？營養師：沒有幫助！經常吃辣仲會傷腸道！只有這個途徑出汗才有用
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

撐穿50天線
DIVA CHANNEL
人氣文章

酒意人生．梁淑意

氣泡酒傷人事件：關於酒造成意外屢見不鮮，無論開酒或釀酒，都要安全至上
人氣文章

Beauty

與美妝新品一同踏上夏日旅程：La Prairie純金亮膚晚霜、Christian Louboutin鑽石氣墊粉底、Dioriviera 珍藏版香薰
人氣文章

酒意人生．梁淑意

氣泡酒傷人事件：關於酒造成意外屢見不鮮，無論開酒或釀酒，都要安全至上
健康好人生 Health Channel
人氣文章
最新研究！餐前先飲高蛋白飲品，有助穩定血糖？糖尿病患者應否嘗試？
人氣文章
認錯玫瑰痤瘡是暗瘡？醫生解構：面部刺痛！有灼熱感！一文睇晒成因徵狀、治療方法
人氣文章
疫下瘋狂洗手？Check東西？你是否患上強迫症？精神科專科醫生個案分享、拆解強迫症原因！強迫症可以根治嗎？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/06/2022 16:43
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/06/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/06/2022 16:43
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/06/2022 16:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話07/06/2022
【航運股啟航】中遠海控曾飆近半成　林嘉麒：兩大原因續看好航運股！
人氣文章專訪07/06/2022
【專訪】陶冬：四指標看美國經濟會否陷衰退（有片）
人氣文章財經熱話07/06/2022
傳滴滴獲放生監管疑鬆綁　科技股雨過天青？
人氣文章FOCUS07/06/2022
【FOCUS】蘋果WWDC大殺四方 　惟終極驚喜仍未現
人氣文章財經熱話07/06/2022
《午市前瞻》專家料恒指有望重上兩萬二 光伏股較看好福萊特玻璃
人氣文章財經熱話07/06/2022
【滴滴風波】鄧聲興：美團尚有約10%水位　再升還看一大關鍵！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金