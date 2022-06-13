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《陶冬專訪》拉加德忽然激進，歐洲會否重蹈債務危機？（有片）

13/06/2022

　　歐洲央行在6月9日作出了重大決定，在7月份開始加息，而且隨後可能大碼加息。從央行發布的通貨膨脹預測修正看， ECB進入激進式前置式加息的風險大幅上升。歐洲央行的政策重心忽然從維持經濟穩定，轉向了維持價格穩定。歐洲央行的貨幣政策開始向美國聯儲看齊。


　　十年前拉加德擔任法國財政部長，在處理歐債危機上效率並不高。十年後拉加德擔任歐洲央行行長，她在處理通脹上能有效嗎？抑或會重蹈當年歐債危機？

 

（CNS圖片）


　　瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時指出，如今歐洲的失業率下降到了6.8%，不過工資上漲卻很輕微，增長動力並不穩定，企業投資也不熱情。更重要的是，通貨膨脹飆升至8.1%，這是歐元區成立以來前所未有的而且上升勢頭還在繼續。同時，俄烏衝突帶來了巨大的能源、糧食衝擊。CPI中能源部分上漲40%，食品8%，極大地蠶食了消費者的購買力。有經濟學家計算，電價、氣油價和煤氣價的上漲，相當於在歐洲提高了1.3%的有效稅率，而對低收入家庭的購買力蠶食更高達5－7個百分點。這些還不包括能源對工業的沖擊。目前一半以上的歐洲化工廠因為天然氣短缺，而處在停產或半停產狀態。


　　他又說，上次ECB加息，發生在2011年。在走出了全球金融危機之後，歐洲貨幣當局開始回收流動性，連續兩次加息，拉高了借貸成本，加速了歐債危機的爆發。


　　今天，歐洲出現滯脹的風險正在大幅上升，此時此刻ECB卻大碼加息。更大的問題是，歐洲央行明言，現在不考慮這對不同國家推出差異性政策工具，全歐洲步調一致抗擊通脹。當年的重債國如意大利、希臘國債遭到拋售。多數歐債國家的財政基本面沒有很大的結構性改善，主要依靠零利率甚至負利率政策，令財政狀況顯得更可持續。


　　陶博說：「一旦債務的資金成本 上升，財政負擔必然急劇攀升，歐債危機重演並非不可能。歐洲債務問題是巨大的，一旦信心受損，打開了潘多拉魔盒，再想關上就難了。」


　　「拉加德的忽然激進，為歐洲債務這個定時炸彈重新裝上了引信。」


 

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