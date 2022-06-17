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【專訪】世界變要跑新賽道　太興二代掌舵人：別人未做過的我會試

17/06/2022

　　說到港式燒味，不得不提太興(06811)，早於80年代，創辦人陳永安已在西灣河開設了首間燒味快餐店，30年過去，太興由一間傳統燒味店發展成多元品牌餐飲集團，擁有「茶木」、「敏華冰廳」、「錦麗」等多個不同特色的餐飲品牌，飲食王國的背後，太興二代掌舵人陳家強(Tommy)功不可沒，他有一句金句：「別人做過的我不會做，別人未做過的我會去嘗試。」

 

太興二代掌舵人陳家強開設泰式餐廳Tommy Yummy。(Ashley攝)

 

　　因為敢於創新、喜歡「度橋」，2012年陳家強首創以餐廳身份邀明星拍微電影宣傳、2015年首創以餐廳冠名贊助電影，將麻醬麵聯乘《我的少女時代》，成為一時熱話。「『茶木』可算是香港第一間拍微電影的餐廳，為什麼要做？一間燒味店味道再好，客人來食時品質會有保證，但做不了宣傳，很難令別人認識你的品牌。」陳家強說。


　　太興創辦人陳永安是「紅褲子」出身，由一間燒味店開始做起，陳家強形容父親一代做飲食相當熟悉食品管理，但不太注重其他店舖概念，「當年可能做好燒味飯就可以了，現時客人進入餐廳要數碼點單，做外賣要系統，餐飲業眼球所見的都離不開IT和市場推廣，你看完廣告或宣傳，才會想要食甚麼，為什麼要點這個餐。」


一個集團三條跑道


　　因為看見世界的轉變，陳家強意識到要改變傳統飲食集團的思維，除了重視食物出品，亦要強調店舖設計、品牌包裝，2009年加入集團後，他創立了新的營運團隊T-Factory Concept，積極發展多元品牌策略，希望吸引更多年輕客群，其中被誤以為是台灣空降的人氣品牌「茶木」、越式餐廳「錦麗」等，便是團隊的代表作。


　　「T-Factory Concept裏面有三個意思，『T』是太興、T-Factory的『T for Teenager』、T-Concept的『T for Talent』，目標客群是高端消費者。」陳家強表示，太興燒味及後來的敏華冰廳，都屬於大眾市場，而T-Factory有目標客戶群，客人願意排兩個小時隊去食一個甜品，和太興原本的客戶群不一樣。


　　為了吸納不同的客戶群，團隊更從越南引入「錦麗」，並計劃開拓新跑道「T-Concept」，價單更高，強調顧客體驗，「泰式餐廳Tommy Yummy價單稍高，未必是連鎖；燒鳥店『鳥世一』私隱度高，需要訂位；Megabox『花川湘薈』，主打高級川菜，人均消費800至1000元。」


　　這些品牌都做出了一點成績，陳家強認為，他的成功之道在於「定位」，「剛開始時定位相當重要，無論你做甚麼品牌，做甚麼價單請甚麼員工，就有會吸引怎樣的客人，你要找怎樣的舖位，私隱度高還是商場旺位，全部都是環環相扣的。」

 

太興發展成多元品牌餐飲集團，陳家強期望客人一日三餐都食太興。(Ashley攝)


　　品牌愈開愈多，也愈來愈多元化，陳家強的目標是令客人一日三餐都食到太興的餐廳。「可能早餐很想食『敏華冰廳』，想清淡可以去粥麵小館『靠得住』，晚上想回家吃飯『加餸』，可以到太興斬料。」


港式餐廳易開難守


　　除了發展新品牌，如何守住太興固有品牌亦相當重要。陳家強坦言，港式餐廳抄襲性高，易開難守，但對他來說燒味是幾百年後客人都會喜歡食的東西，他表示經典食物不會大改動，只會慢慢深化，不斷包裝、宣傳，最終也是回到市場推廣。


　　近兩年的疫情打擊整個飲食業，對陳家強來說也是一個挑戰，「因為人手不足，做了很多系統上的更新，內地很流行數碼點單，太興亦研發了數碼點單系統，包括客人點餐系統、外賣系統。另外，去年開始發展電商產品，京東天貓有太興的飲品、罐頭、湯包上架，電商將是未來的一條賽道。」


　　陳家強指，在疫情下守住業務，集團肩負著相當重大的責任，「太興有在200幾間門店，很多個家庭在我們手上，責任便不一樣，一定要穩健，上市公司規範的東西要清晰，個體戶和做集團的模式是不一樣的。」

 

撰文：經濟通記者張可怡

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