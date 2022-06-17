  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【專訪】拒靠父輩坐高位　太興陳家強：「二代」要更落力得認同

17/06/2022

　　很多人以為「富二代」就是年紀輕輕坐上高位，有家族支持很容易便取得成功，太興集團太子爺陳家強(Tommy)卻認為，有個白手興家的父親是靠山，也是一種壓力，「要說服老闆通過一個項目，有時一個同事比一個兒子更容易，因為無論兒子說甚麼，他都認為你年紀小，因此要做得更多去證明自己。」

 

要說服老闆通過一個項目，有時一個同事比一個兒子更容易。(Ashley攝)

 

由零開始或由「一」開始


　　陳家強1995年赴英國留學，未畢業就自立門戶做生意，經銷防護裝置到西班牙、意大利、荷蘭，「父親從來都不太想我回來太興集團，因為飲食業真的很辛苦，他認為如果我有自己的想法應該出去闖。」於是，他在英國做了3年貿易生意，適逢2007至2008年，英國經濟開始下滑，市場亦出現阿里巴巴等大集團，他認為「中間人」的角色做不住，而當時香港和內地經濟剛起飛，便計劃到內地發展，打算做時裝生意，同時跟父親的摯友學習，幫忙打理太興業務。


　　「因為嘗試過創業，又跟過師傅學習打理集團業務，當時便有由零開始和由『一』開始的想法，決定由『一』開始，不用重新創辦新公司，用我的力量和學識幫助父親營運太興。」陳家強表示，父親是「紅褲子」出身，性格很務實，但始終學識上較欠缺，他希望將自己在英國學到市場推廣方面的知識帶到集團，於是決定於2009年8月，正式加入太興，協助打理內地業務。

 

想父輩撐要更落力


　　做第二代勝在有家族支持，但對陳家強來說，第二代要更落力才能得到認同。「有些第二代想創新，可能頭一兩次失敗，之後就未必備受認同。第二代的壓力是兩倍、三倍，大家都會看著你能否成功。」他慶幸父親很少給他壓力，要求他要做出甚麼成績，讓他慢慢學習，而他亦在集團其他老臣子上，學到不少經營之道。「剛加入集團，我跟了師傅3個月，在香港、廣州、深圳三邊走，當時在內地擔任品牌經理，做出成績，再涉獵IT、審計和後勤等領域。」他表示看見有些第二代一回來就坐在高位指指點點，其實行不通，要「交功課」才能讓父輩、員工信服。

 

第二代一回來就坐高位，其實行不通，要「交功課」才能讓父輩、員工信服。(Ashley攝)


　　「12年前我剛從英國回來去內地，幫第一波太興改造，那是我第一個成績，開『茶木』之前有開過燒肉店，這是第二個成績，之後才有『茶木』。」陳家強表示，起初說要改造太興，大家都會質疑，要用無很多數據，無數個簡報，去說服管理層這件事的可行性，「當然我們無水晶球在前面，沒有人能確保一定成功，但我們會說為甚麼要做，因為世界在轉變，除了要保持固有的業務，也要嘗試新事物。」陳家強說。

首創餐廳拍微電影成一時熱話


　　陳家強的成名作是打造出人氣品牌「茶木」，令不少港人以為是台灣「過江龍」。2012年，他首創以餐廳身份邀明星拍微電影宣傳，成為一時熱話，「別人做過的我不會做，別人未做過的我會去嘗試。」因為敢於創新，他為太興集團帶來更多可能，越式餐廳「錦麗」、泰式餐廳Tommy Yummy等，亦是他的代表作。


大學兼職送外賣　富二代不離地


　　雖然是富二代，陳家強看起來相當「貼地」，「大學要去送外賣，自己賺錢養自己，雖然父親會給學費和生活費，但要買東西就要自己賺錢。」因為個性較獨立，在英國做生意完全沒有依靠父親，「與生意夥伴做B2B、B2C貿易生意，在貨櫃執貨由零開始，學習使用新系統，當時是第一代電商平台，其實都是捱出來的。」他表示因為當年創業的經驗，令他加入太興後更得心應手。

父親無架子樂於助人

　　提到太興創辦人陳永安，陳家強表示父親沒有架子，「在餐飲協會內大家都會稱呼他為『安哥』，他以前是餐飲協會會長，他在會上花了很多心力，希望盡量幫助業界人士。」身為香港餐飲聯業協會青年委員會主席，他希望可以向父親學習，盡量幫助餐飲業有需要的人。

 

撰文：經濟通記者張可怡

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回專訪

相關資料 - 

異動股

異動股

01797

新東方在綫

25.000

異動股

01024

快手－Ｗ

82.700

異動股

09901

新東方－Ｓ

16.240

更多專訪

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01797 新東方在綫
  • 24.700
  • 01024 快手－Ｗ
  • 82.850
  • 09901 新東方－Ｓ
  • 16.240
  • 00883 中國海洋石油
  • 10.520
  • 02048 易居企業控股
  • 1.300
股份推介
  • 00881 中升控股
  • 57.300
  • 目標︰$64.00
  • 01857 中國光大水務
  • 1.680
  • 目標︰$2.00
  • 00799 IGG
  • 3.470
  • 目標︰$3.94
  • 02246 快狗打車
  • --
  • 目標︰--
  • 00909 明源雲
  • 10.920
  • 目標︰$14.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 371.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 103.300
  • 00388 香港交易所
  • 357.200
  • 01797 新東方在綫
  • 24.700
  • 03690 美團－Ｗ
  • 197.600
報章貼士
  • 01347 華虹半導體
  • 26.500
  • 目標︰--
  • 06186 中國飛鶴
  • 8.470
  • 目標︰$10.00
  • 02388 中銀香港
  • 30.650
  • 目標︰$32.75
熱炒概念股
即時重點新聞

17/06/2022 12:05  恒指半日高收163點報21009，科指高收63點報4610

17/06/2022 13:21  港交所:沒有與俄羅斯交易所進行合作

17/06/2022 11:09  【外圍經濟】日本央行維持指標利率在負0.1厘，並關注匯率變化

17/06/2022 11:52  【新冠肺炎】立法會因應疫情發展，取消下周二特首餞別午宴

17/06/2022 11:09  《本港經濟》5月破產申請按年增35.2%，按月跌15.3%

17/06/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３５億人幣，買中海油沽新東方在綫

17/06/2022 08:36  【大行炒Ｄ乜】富瑞唱淡三大航空股兼削價，大摩降領展至「持平」

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

618購物節臨近　京東再報捷獲大行唱好飆近半成　　
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】拜登、馬斯克奇談怪論　暗藏投資啟示？
人氣文章

新聞>財經熱話

【鋰業股】傳天齊赴港上市獲批　憂贛鋒鋰業股價前景
品味生活
生活
人氣文章

時事要聞

林鄭認處理抗疫有不足 不會就任內事件道歉
人氣文章

娛樂情報

容祖兒42歲生日 阿Sa阿嬌合體送驚喜
人氣文章

健康解「迷」

面頰現腫塊，可能是口水腺瘤先兆？醫生：延醫有機會引致局部面癱，仲有變癌風險
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

Keep Fit：英國凱特王妃保持身型的秘密？法國「杜肯飲食法」不用捱餓、4個階段吃肉減重兼不易反彈？
人氣文章

Beauty

感受木調花香的叢林和忘憂的大海：Issey Miyake最新香水、Le Mer限量版精華面霜
人氣文章

一分鐘閱讀．李怡

讀歷史乏味？是因為歷史作者寫的東西不真實？聽歷史學家巴巴拉‧塔奇曼怎麼說！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
10分鐘食得！微辣惹味「香荽素肉魯菇菌麻婆豆腐」，送飯超開胃！
人氣文章
女友魅力變成男友壓力？是享受被追，還是不懂拒絕避嫌？男人一旦說要安全感非同小可！
人氣文章
消委會｜測試15款床單！防蟎效果理想！過千元CASABLANCA抑菌力最差、輸畀$59平價貨色？一款含致癌物！即睇所有床單分數排名
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/06/2022 14:06
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/06/2022 14:06
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/06/2022 14:06
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/06/2022 13:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話17/06/2022
618購物節臨近　京東再報捷獲大行唱好飆近半成　　
人氣文章FOCUS17/06/2022
【FOCUS】拜登、馬斯克奇談怪論　暗藏投資啟示？
人氣文章財經熱話17/06/2022
【鋰業股】傳天齊赴港上市獲批　憂贛鋒鋰業股價前景
人氣文章財經熱話17/06/2022
《午市前瞻》專家指現價追入京東上望空間小 外賣業務或第三季落地
人氣文章專訪17/06/2022
【專訪】拒靠父輩坐高位　太興陳家強：「二代」要更落力得認同
人氣文章專訪17/06/2022
【專訪】世界變要跑新賽道　太興二代掌舵人：別人未做過的我會試
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金