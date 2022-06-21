【專訪】順豐房託：物流地產需求增加 冀今年再收購數個項目

順豐房託(02191)是順豐控股(深:002352)於去年5月分拆上市，並以物流為主的房地產投資信託基金(REITs)。該公司早前向母企順豐控股收購長沙一項總可出租面積約12.01萬平方米的物流物業。順豐房託執行董事兼行政總裁翟廸強接受《經濟通通訊社》專訪時表示，除了集團近日公布收購的長沙項目，他預料本周舉行的基金單位持有人特別大會將會批准集團規劃下半年的收購事宜，期望今年內可以再收購數個項目。他亦留意到近年電商的快速發展，令物流地產的需求愈來愈大。另外，地產項目投資者對物流地產有很大興趣，令該些物業的估值上升。

順豐房託執行董事兼行政總裁翟廸強表示，希望今年再收購數個項目。



與母企有緊密聯繫 會優先考慮收購他們的項目



翟廸強指，公司一直與母企有緊密聯繫及研究合適的項目，因應有很多新開發項目，故需待項目成熟後才會考慮收購，惟相信一定會有更多合作機會。另外，目前順豐控股中有約十幾至二十個成熟的項目可供集團考慮收購，故在大方向上會不斷尋求融資方法，以加快收購步伐。他又提到，集團作為順豐集團的一部分，會優先考慮收購母企的項目，同時亦會考慮第三方項目，如果項目本身有順豐作為該物業的租客，集團對該項目的興趣會較大。翻查資料，集團起首的投資組合包括三項現代物流物業，分別位處香港青衣以及內地的佛山與蕪湖，當中，順豐控股佔用了整個投資組合可出租面積的8成。



優先考慮經濟增長及物流發展理想的地區

集團會優先考慮收購母企順豐控股的項目。



翟廸強指出，在研究收購項目時，內地有數個經濟增長良好及物流發展特別理想的區域，包括大灣區、華東地區的上海及其周邊地方，如安徽省蕪湖市、北京及天津地區、以及中部的武漢、長沙及成都，而內地西面的經濟發展相對不太蓬勃，故暫時不會優先考慮。對於東南亞市場，他指出，母企正在當地加大投資，集團亦有空間與他們合作，又認為如果可以通關，將會對物流行業帶來正面效果，因為香港作為物流樞紐，可以發揮協助內地及東南亞物流運輸的作用。



他又表示，因應公司不會參與開發項目，因此收購的對象需要是已經落成及正在營運的物業，並有七至八成出租率，及需以順豐控股作為該物業的主要租客。他認為，以上準則可給予投資者信心，及維持集團租金收入穩定。

撰文：經濟通記者羅綽堯

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