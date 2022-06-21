【專訪】陶冬：歐洲擬禁燃油車 或重蹈能源轉型失誤（有片）

中國電動車產銷兩旺，擁有眾多老牌車廠的歐洲也欲奮起直追，歐洲議會近日就通過立法提案，於2035年起全面禁止在歐盟境內境內銷售燃油車。瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪表示，此舉動說易行難，且很可能正醞釀能源供應轉型的第三次重大決策失誤。

他解釋，俄烏衝突和隨之而來的歐洲能源危機，刺激了法案在歐盟層面上的立法，當然法案還需要得到27個成員國議會的一致批准才能生效。根據提案，不單2035年起禁止汽油車、柴油車，連插電混動、混合燃料車也禁止。但現時歐洲在電動車生產和銷售上，遠遠落後於美國和中國：如要加速電動車生產，未來十年起碼需要4000億歐元的投資。在經濟瀕臨衰退、資金成本上升的環境下，汽車商有無能力跟上立法速度，是一個很大的問號。汽車行業直接僱用了50萬工人，這對就業市場也是巨大挑戰。

被同一塊石頭絆倒三次

早前歐洲在能源供應轉型上，已經發生兩次重大的決策失誤。第一次是草率關閉核電站、煤電站，但是寄予厚望的風電、光電卻不堪大任，導致了2021年電力嚴重短缺。第二次是迅速宣布對俄羅斯能源實施制裁，但是很快發現無法從其它渠道取得替代天然氣和石油。「這次歐洲的全面制止燃油車決定又草率了。一個人被同一塊石頭絆倒三次，也算奇葩。」

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