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【葉劉專訪】行會召集人對外解釋政策，與特首緊密合作（有片）

27/06/2022

　　新一屆政府早前公布行政會議成員名單，新民黨主席葉劉淑儀接替陳智思，出任行政會議召集人。葉劉接受《經濟通通訊社》訪問時表示，在政壇接近30年，形容自己對政府架構相當熟悉，亦曾與許多官員共事，能成為行政長官的得力助手，「行會召集人是顧問的角色，與行政長官緊密合作，工作是向公眾解釋政策。」她又指未來十分樂意繼續解說政府政策，與行政長官緊密合作，「新政府有很多問題要解決，如土地房屋發展、推動北部都會區，有很多條例需要修改、撥款，需要和立法會緊密合作，才可以做得更快。」

 

行會召集人是顧問的角色，與行政長官緊密合作。(資料圖片)

 

評價新班子:無黨派成員加入是好事

 

　　新一屆行會成員名單當中有9人留任，包括港大校務委員會前主席李國章、資深大律師湯家驊、「建制派班長」廖長江等，亦有7位新成員加入，如全國政協委員陳清霞、曾任食物及衞生局局長的高永文及立法會保險界議員陳健波等。葉劉認為，7個政黨立法會成員理應在名單內，代表不同業界發聲，「廖長江過去是『建制派班長』，劉業強代表鄉議局，其餘民建聯、工聯會、新民黨、自由黨、經民聯，一定有代表。」


　　葉劉認為行會新班子有新成員加入是好事，「今次立法會代表多了陳健波，一來他是資深的財委會主席，二來亦代表了立法會內無黨派成員，他們都有經常溝通表達意見，有波哥代表是好事。」此外，她亦歡迎高永文加入行會，「我們將有幾位醫生，李國章、林正財、高永文，能夠處理醫療工作，例如抗疫、改革醫管局，這些一定交由專家解釋。」她表示行會成員的分工安排，將由下屆行政長官決定。


無意退出新民黨:看不見有矛盾


　　對於外界關注葉劉當選行會召集人後，會否退出新民黨，她表示過往很多政黨主席包括民建聯曾鈺成、自由黨田北俊等亦在行會，看不見兩者之間存在矛盾。「我們是根據判斷、分析，向行政長官提交最佳意見，不等同推銷政黨主場，所以我看不見有甚麼問題。」她又指，過往政黨不贊成行政長官的一些政策，例如強積金對沖，政黨內的行會成員都應該支持政府，但其他成員可以提出要求點票或反對意見。

 

政黨內的行會成員都應該支持政府，但其他成員可以提出反對意見。(Cally攝)


會否改變「敢言」作風？召集人須慎言

　　葉劉過往經常批評一些政府政策，作風「敢言」，擔任行會召集人後會否調整角色？她表示自己一定會調整發言，「因為有時有些人看見是行會召集人發言，例如討論疫情，他們已經誤會是政府政策，發言一定要比以前謹慎。」她又解釋，過往批評政府政策是應有之義，「很多政策是沒有經過行會，行會成員最重要是，支持行政長官會和行政會議集體通過的政策，如果政府有些政策未諮詢過行會成員，或者根本沒有討論過，我們發言是有空間的。」


　　葉劉認為，作為立法會成員，素來有責任監察政府工作，「譬如政府要求撥款，開支是否過多？政府要開設職位是否真正有需要？這些工作會繼續做，但遇到重大的政策分歧，我一定會先和行政長官商討，或者將我的意見向他表達，就不會公開披露，讓人覺得我和行政長官很多事情看法不一樣。」她表示日後會調整角色，但仍會適時就政策表達意見，此外，亦會就每次開會的議程向行政長官給予意見，「一些議程，官員可否未準備好、未完全想清楚就拿出來？如果我可以早點知道議程，可以先告訴行政長官。」

行會成員平均年齡超過65歲是資深

　　新一屆行會成員名單出爐後，外界發現成員平均年齡超過65歲，更有不少成員超過70歲，包括葉劉、李國章、張宇人等。葉劉回應指，年齡不是一個問題，「你可以說我們資深，因為香港內外環境很複雜，地緣政治環境很複雜，特別是有烏克蘭戰爭，香港要準備會否有金融風暴，行會成員有更多經驗，了解聯繫匯率制度，比新人更能駕馭這個工作。」她又舉例指，美國很多參議員年齡都非常大，如麥凱恩(John Mccain)，做到病危才退休，「不知道為何香港有這個心理，經常說要年輕人加入政府，我們歡迎年輕人加入，但政治是需要磨練的。」葉劉說。

 

 

撰文：經濟通記者張可怡

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