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【專訪】陶冬：美國限制能源出口風險已爬上地平線（有片）

27/06/2022

　　歐洲對俄羅斯祭出石油禁運，沒料到被「普京大帝」反將一軍。俄羅斯可能全綫關閉對歐洲天然氣輸送，美國未來又會否停止出口能源？瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪就指，有些事情也許是不可想象，但不可想象的事情卻可能發生，而美國在上世紀70年代禁止出口石油早有前科。


　　他表示，拜登入主白宮16個月，不僅汽油價格飆升，柴油價格、煤氣價格、燃油價格、電力價格也飆升。民主黨很可能因為能源價格輸掉11月的中期選舉。最近華盛頓游說團體Public Citizen就開始在國會游說，要求政府推出緊急狀態，限制甚至禁止美國出口能源，已經得到進步派議員如伊麗莎白·沃倫等的響應。


　　他認為，出口禁令對美國國內能源價格的幫助很明顯，對美國家庭絕對是好事，不過對於歐洲和東亞經濟的衝擊，就不僅僅是價格問題了，可能是災難性的。3-5%的供應缺口，可能將油價推高到每桶200美元，世界勢必陷入全面滯脹，回過頭來也會衝擊美國經濟。美國限制能源出口，目前還不為美國主流政客所接受，不過風險已經爬上了地平線。

 

 

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