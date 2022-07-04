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【專訪】陶冬：拜登時日無多，或重蹈奧巴馬跛腳鴨（有片）

04/07/2022

　　距離美國11月中期選舉不到5個月，總統拜登的民意支持率失守40%關口，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪直言，留給他的時間不多了。

 

　　他認為，總統拜登今天的處境，愈來愈像12年前的奧巴馬。當時他輔助奧巴馬贏得了2008年總統大選，民主黨同時奪取國會參眾兩院的多數黨席位，奧巴馬政府成功處理了雷曼事件所觸發的金融海嘯和經濟衰退，但是在兩年後的中期選舉中，民主黨失去了對眾議院的控制權，也輸掉了幾個州的州長選舉，最後總統成為跛腳鴨。

 

　　他指，很顯然，處理通脹是民主黨在中期選舉中表現的關鍵，而民主黨能否保持兩院多數席位又是拜登執政效率的關鍵。拜登站在背後支持鮑威爾采取激進的手法加息、縮表，暫時看來是不錯的選擇。但是拜登將自己和鮑威爾捆綁到一起，萬一美國經濟出現大的滑坡，甚至出現滯脹，就業市場由盛轉衰，白宮就有撇不盡的干系。

 

　　歷史顯示，美國的選舉周期往往和經濟周期相連，經濟不景氣，總統就難連任。從卡特到老布什，競選連任失敗的都是因為經濟衰退。儘管白宮在宣揚經濟成就，近七成的經濟學家預測明年美國經濟出現衰退。如今拜登力拼通脹，但是萬一明年經濟真的出現衰退，拜登情何以堪。

 

 

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