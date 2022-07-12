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【專訪】陶冬：歐洲央行貨幣政策難首尾兼顧（有片）

12/07/2022

　　面對一代人未見的高通脹，歐洲央行本月21日開會，料啟動2011年以來的首次加息。瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪就指，其貨幣政策很難首尾兼顧，怎麼做都被人罵，「貨幣環境正常化，其實很難。」


　　他表示，第一個難題是，歐洲央行自2019年推出的長期目標再融資計劃，簡稱TLTRO，總金額大約為2.2萬億歐元。這個計劃原打算將資金拆借給銀行，即用納稅人的錢資助廉價流動性，然後通過銀行發放給實體經濟；但現在發現，拆借出去的資金基本上被銀行購買了高息債券，相當於從現在到2024年3月TLTRO到期，歐洲的兩千多家銀行可以躺賺120-240億歐元，這肯定是政治毒藥。


　　第二個難題是，歐洲央行宣布將加息後，南歐重債國的國債利率飆升，最近拍賣的意大利國債利率接近3.5%，威脅到財政的可持續性，也勾起人們歐債危機時候的記憶。


　　歐洲通脹已經升至8%，年內預計會達到雙位數，歐洲央行必須採取果斷措施遏制通脹。陶博認為，「按下葫蘆浮起瓢，同時面對物價高企、經濟衰退、財政赤字和市場恐慌，歐洲央行顧此失彼，將來的路愈來愈難走。」

 

 

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