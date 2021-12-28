一站式按揭手機程式助輕鬆置業

隨着疫情放緩，香港樓市價量齊升，根據差餉物業估價署資料，2021年首10個月計私人住宅樓價指數累升3.92%。在交投量方面，根據土地註冊處資料，2021年首11個月住宅買賣宗有69,152宗，按年同期上升28.5%，預期2022年樓價亦會繼續上升，本港買家在先前兩年經歷社會事件和疫情累積下來的購買力似乎得以釋放。

King Sir 葉景強 物業投資專家

但要置業或是放盤，要準備的功夫相當繁瑣，先要到各地產公司或網站看樓盤，逐一查看單位尺數、成交資料，以及周邊配套等，亦要到銀行做壓力測試、物業估價、比較按揭，還要計算首期、律師費、雜費等，的確相當耗費精力。

時間便是金錢，相信大部分人跟King Sir一樣，想買賣樓宇的工序化繁為簡。科技資訊發達年代，便利、省時的工具應運而生，最近便發現了一個名為「198理財」手機應用程式能夠幫上大忙。

智能按揭轉介突破時間及地域界限

「198理財」是一站式服務的手機應用程式，透過地產成交數據資料，以及全港各大銀行之按揭利率按揭計劃資料，把所有複雜資料歸納後展示出來，能夠滿足買家及業主對按揭及樓市資訊的需求。當中強大的數據和GPS功能，在3秒內便能即時顯示身處位置的屋苑的任何成交及平均尺價資料，有助用戶更迅速及更有系統地做買賣決定。程式更會應用資料及大數據分析，收集用家們的喜好及分析用家的角色，為用戶制定實用的資料及數據。

「198理財」中的遙距按揭申請服務，相信亦是另一突破。程式特別為用戶安排遙距申請按揭、精選按揭計劃總覽、按揭計算機及即時與按揭專家通訊及分析功能服務，方便上班人士於辦公時間內，也能進行資詢及申請，省卻不少精力和時間到各大銀行去收集資料。

資訊娛樂小遊戲賺取積分換領禮物

手機程式更可讓用戶每日簽到、閱讀理財資訊文章、參與小遊戲，賺取積分換領禮物，亦有講解不同的理財知識的影片不時更新，很適合新手買家來汲取買賣樓宇知識。「198理財」未來還會加入校網、月入中位數、人口分布密度等數據，幫助用戶擁有更貼身的分析，相信更能切合用戶買賣及按揭需要。

「198理財」應用程式資訊: www.198.com/198app

「198理財」應用程式下載:

ios: https://apple.co/3EsCKCd

aos: https://bit.ly/3Ji021c

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