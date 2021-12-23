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利用科技賦能金融機構推動中國經濟可持續發展

23/12/2021

PINGAN

 

綠色金融和普惠金融是實現經濟可持續發展的其中兩大主題。在中國2060年實現碳中和目標的大背景下，各行各業積極評估和規避氣候變化風險，並逐步訂立包括減排在內的綠色發展目標。此外，中小微企在融資能力和渠道上面對嚴峻困境，幫助這些企業獲得公平的發展機會，是可持續經濟的一個重要環節。金融機構作為推動中國可持續發展的核心力量，利用科技賦能為中小微企業提供線上化、自動化金融服務，更能有效協助企業克服上述挑戰。

 

保險公司需要掌握準確周全的數據，才能有效評估企業客戶所面對的氣候变化風險，為保險產品制定合理價格。風險數據不全導致風險被高估或低估，保險產品價格因此脫離實際情況，對於保險公司和企業客戶來說是雙輸局面——增加了營運風險和成本。因此，業界致力於長期且準確地收集與氣候變化有關的數據，以助評估風險和設計產品，當中高科技如人工智能和大數據分析發揮重要的功用。

 

善用科技收集及分析數據   幫助準確評估和監控風險

中國平安保險（集團）股份有限公司（02318）（下稱中國平安）秉承「科技引領風控」的理念，平安產險針對颱風、暴雨、洪澇等氣候相關極端天氣現象，利用衛星遙感監測、無人機勘探、物聯網監控、LBS （Location Based Services基於位置服務）定位等創新技術，展開氣候變化風險研究，加強風險評估及管理，協助財產擁有人保障財務及控制損失。

 

PINGAN

DRS系統可在颱風、暴雨等自然災害來臨前，為受影響區域承保客戶作快速篩選，並能提前部署各項防災減災與救援力量工作，以便精準分配資源。

 

值得一提的，是中國平安自主開發的數碼化風險識別系統與風險管理平台——DRS 鷹眼系統。這個系統整合了地理學、災害學、氣象學、保險學等四大學科知識，內嵌了超過140 億的全國地理歷史災害數據、公司承保及理賠數據，可分析評估全國境內的 9種自然災害（包括山泥傾瀉、洪水、颱風、龍捲風、雷電和暴雪等極端天氣事件）的發生風險評級和 5 種最常見農作物的主要自然災害風險評級，實現全國境內任意地址的自然災害風險分析、強風降水分析和環境污染風險分析，並與國家氣象管理預警系統對接，在災害來臨之前為客戶發佈災害預警短訊提示、推送應對風險的防災防損建議。

 

中國平安旗下的平安銀行，早於1999年便開始探索貿易融資和供應鏈金融服務，2013年起重點發展供應鏈金融，突破傳統信貸模式，同一時間向核心企業的上中下游中小客戶給予信貸。物聯網興起後，平安銀行率先實施「星雲物聯計劃」，融合物聯網、人工智能、雲端計算和區塊鏈等技術，建立「星雲物聯網平台」，更於2020年發射中國金融界第一顆物聯網衛星「平安1號」，擴展業務範圍，打破數據壁壘，推動各個產業邁向數碼轉型，同一時間解決中小企「融資難」、「融資貴」、「經營貴」和「經營難」四大問題。目前該物聯網平台已經接入超過1000萬件設備，支援實體經濟融資超過1300億元人民幣。

 

以畜牧養殖業為例，以傳統供應鏈金融的做法，銀行基於牧場（或其所屬企業）的的信用，通過牧場抵押資產向其授出流動資金貸款。在應用地面物聯網後，通過佩戴在乳牛身上的物聯網設備，銀行便可以準確收集一系列數據，例如實時監控、乳牛數量、產量監控、乳牛發情狀況等，從而掌握牧場的經營狀況，銀行便可針對有關貸款實施相應的風險措施甚至發警告。物聯網衛星發射的信號可作補充，大大提高數據準確度，有助銀行更有信心地批核貸款，解決畜牧養殖企業的融資困境。

 

中國平安積極推動綠色金融發展

中國平安致力於全面深化綠色金融佈局，充分發揮綠色投資、綠色信貸和綠色保險對可持續發展的作用。公司已公開作出承諾，綠色投資規模每年增速不低於20%，綠色保險保費每年增速不低於70%，綠色信貸餘額每年增速不低於20%。到2025年，中國平安力爭實現投資+信貸規模4000億元人民幣、綠色保險保費總額2500億元人民幣的總體目標，並積極推動綠色投資和氣候變化風險管理，積極對綠色項目和綠色公司提供保費優惠、貸款綠色通道或利率優惠政策，豐富綠色金融產品形式。截至今年9月末，中國平安綠色投資規模達2088.86億元人民幣，綠色信貸規模達532.78億元，前三季度綠色保險保費收入251.09億元人民幣。

 

了解更多中國綜合金融發展新趨勢：https://bit.ly/3cZpNEF

【系列一 : 發展綜合金融滿足中國消費者需求】：https://bit.ly/3Id2ENo

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【系列三 : 醫療與金融相結合 實現產業持續發展】：https://bit.ly/3snc9Ef

【系列四：中國壽險市場需注入溫度來推動改革】：https://bit.ly/3mnLJy0 

 

撰文 : 郭耀斌 本報記者

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