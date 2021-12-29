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招商永隆銀行榮獲「香港綠色和可持續金融大獎2021」

29/12/2021

招商永隆銀行有限公司（「招商永隆銀行」或「本行」）欣然宣佈，本行在2021 年12 月3 日(上周五) 出席參加香港品質保證局專題研討會「可持續金融及氣候適應 •香港 2021」活動，獲香港品質保證局現場宣佈，在「香港綠色和可持續金融大獎2021」之評獎結果中，招商銀行股份有限公司及招商永隆銀行分別榮獲「傑出綠色和可持續債券發行機構（銀行業）—卓越遠見可持續發展債券框架」獎項及「傑出綠色和可持續債券牽頭經辦行（銀行業）—卓越遠見可持續發展債券框架」獎項，以表揚母行招商銀行及本行在綠色金融及可持續發展領域的工作。

 

招商永隆銀行作為招商銀行在香港的全資附屬子公司，債券承銷及其全鏈條服務是本行重點打造的業務之一。

 

在2020 年已搭建的《招商銀行綠色、社會責任及可持續發展債券框架》下，招商銀行於2021年在境外成功發行了中資銀行亞太首筆以「可持續城市發展」為主題掛鉤SOFR 利率的2 年期浮息可持續發展債券，以及以「碳中和」為主題的5年期固息綠色債券，獲得國際眾多綠色投資人追捧。招商永隆銀行很榮幸為此项目擔任了聯席全球協調人，並在路演安排、交易文檔、訂單組織等環節發揮了重要作用。

 

近年來，招商永隆銀行充分發揮多元牌照、產品豐富、跨境聯動的優勢，多次獲得中資離岸投資級債券傑出承銷商獎項。2021 年，本行成功發行了多個大型綠色債券項目，在業務辦理的過程中與香港品質保證局保持緊密合作，協助客戶完成綠色及可持續融資認證。

 

展望未來，香港將進一步發揮國際金融中心的優勢，在綠色金融及可持續發展領域大有可為。招商永隆銀行將全力以赴，回應國家「碳中和」遠景目標，致力推動綠色及可持續發展，為香港成為區內領先的「綠色金融中心」作出貢獻。

 

风险披露：

以上資料只供參考，並不構成及不應被視為對任何人作出認購或出售的要約。投資涉及風險。投資產品價格可升可跌，甚至變成毫無價值。過往業績並非日後表現的指標。投資未必一定能夠賺取利潤，亦可能會招致損失。投資者應根據本身投資經驗、投資目標、財務狀況及承擔風險程度等因素去衡量是否適合投資於該產品上。若有需要，請諮詢獨立專業建議。投資者作出任何投資決定前，應詳細閱讀有關之章則及條件與投資產品認購章程內的風險披露聲明。以上資料未經香港證券及期貨事務監察委員會審核。

 

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 本行和心副總經理受邀在與本次活動作主題演講。

 

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 本行和心副總經理（左一）和宋麗華副總經理（左二）分別代表 招商銀行股份有限公司領取 「傑出綠色和可持續債券發行機構（銀行業） 卓越遠見可持續發展債券框架」獎項及招商永隆銀行 領取 「傑出綠色和可持續債券牽頭經辦行（銀行業） 卓越遠見可持續發展債券框架」獎項 。

 

關於招商永隆銀行有限公司（招商銀行全資附屬子公司）：

招商永隆銀行（前稱永隆銀行）創立於1933 年，是香港具悠久歷史的華資銀行之一，素持「進展不忘穩健，服務必盡忠誠」的宗旨，以自身轉型發展推動社會經濟持續進步。招商永隆銀行始終以客戶為中心，提供多元化的銀行產品和服務，包括零售和私人銀行、企業銀行、金融市場等，並通過全資附屬公司提供資產管理、保險經紀及一般保險承保等服務。招商永隆銀行在港共設有 32 家分行和私人銀行中心，並於中國內地、澳門及海外等地設立了機構網點，擁有員工逾 2000 人。

 

招商銀行股份有限公司（招商銀行）是中國境內第一家完全由企業法人持股的股份制商業銀行， 於 2008 年成功併購永隆銀行。至 2021 年，招商銀行位列英國《銀行家》全球銀行 1000 強榜單第 14 位；連續三年榮膺《歐洲貨幣》「中國最佳商業銀行」並蟬聯《亞洲銀行家》「中國最佳財富管理銀行」。

關於招商永隆銀行更多資料，請瀏覽本行網頁 https://www.cmbwinglungbank.com/

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