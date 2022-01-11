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加密貨幣｜日本JPEX與澳洲足球俱樂部Macarthur FC　長達十年合作 邁向最強

11/01/2022

日本JPEX Exchange為亞洲地區具市場領導地位的加密貨幣交易所，不用多說，大家在香港的各大交通樞紐都看得到JPEX醒目的招牌。繼去年11月日本JPEX Exchange與澳洲勁旅西部聯足球會（Western United Football Club）成為黃金合作伙伴後，現再與澳洲麥克阿瑟足球俱樂部（Macarthur FC）於2021/22 Isuzu UTE A-League 聯賽賽季建立合作夥伴關係。

 

 

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日本JPEX Exchange和澳洲麥克阿瑟足球俱樂部（Macarthur FC）於2021/22 Isuzu UTE A-League 聯賽賽季建立長達十年的合作夥伴關係。

 

連結：【JPEX加密貨幣交易平台與西部聯足球會達成贊助協議】

(http://www.etnet.com.hk/www/tc/news/topic_news_detail.php?category=marketinfo&newsid=17425)

 

事實上，自日本JPEX Exchange和Macarthur FC正式營運起，兩個品牌均朝着令「更知名令更多人認識，以及成為行業之中的最強者」這兩個目標進發。無可否認地，近年JPEX已於亞太區嶄露頭角，並逐步地成為最大最齊全最穩健的加密貨幣平台。

JPEX2

從2020年起，Macarthur FC晉身了澳洲國內最高級的澳洲足球甲級聯賽。

 

「加密貨幣對於我們來說像是新一場足球賽事。我們為止而感到興奮，甚至茶餘飯後，在辦公室或是飯堂中，也會和朋友分享有關加密貨幣圈內發生的事情。」— Macarthur FC 運營總經理 Natalie Matich

 

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日本JPEX Exchange和Macarthur FC聯手是一大盛事！

 

回歸初心，日本JPEX一直希望為用戶提供更優質、穩定的服務，令用戶能安心投放資金的同時，也得到便利、快捷且高效益收入。相對於股票、基金等傳統的投資，加密貨幣相關的門檻顯得更低，其一只需通過簡單步驟，下載登記就即可交易，其二投入的資金基本是不設下限，小至港幣$1000 甚至是 $100也可以購買到加密貨幣，其三，介面易用方便，加密貨幣的相關資料也均可於網上隨時查閱，所以亦不難解釋，為何加密貨幣的發展會在近年急速增長。

 

連結：比特幣將重上6萬？　JPEX推第二期「六折買以太幣」助用戶踏入元宇宙

(http://www.etnet.com.hk/www/tc/news/topic_news_detail.php?category=marketinfo&page=1&newsid=17482)

 

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在過去6個月的合作伙伴關係之中，澳洲Macarthur FC透過日本JPEX平台上提供的加密貨幣，已達成十分顯著嘅增長。

 

相對於飲食、時裝等，體育與加密貨幣顯然較陌生，尤其是足球這一版塊，但正因如此才具有巨大潛力。在過去6個月的合作伙伴關係之中，澳洲Macarthur FC透過日本JPEX平台上提供的加密貨幣，已達成十分顯著嘅增長。這也為日本JPEX和澳洲Macarthur FC將來的持續合作，建立了一個非常好的基礎。

 

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日本JPEX和澳洲Macarthur FC的合作代表着什麼？兩者的合作能交換不同層面的用戶和擁帶者之外，合作關係亦能夠互相提升國際品牌地位。

 

現時JPEX將目光投向了亞洲以外地區，並已積極擴展澳洲的市場。日本JPEX和澳洲Macarthur FC的合作代表着什麼？兩者的合作能交換不同層面的用戶和擁帶者之外，合作關係亦能夠互相提升國際品牌地位。

 

「我們幾乎是一樣，我們都立下了誓言，要成熟且穩定地在各自的領域發展。通過攜手合作，在未來十年間我們將比現在發展得更好，更全面，有更多機遇，擁有更強大力量。我們一定會，也必須做到！」— JPEX 營銷經理 Oscar Radley

 

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日本JPEX和澳洲Macarthur FC互相支持成長，將有更多發長可能。

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