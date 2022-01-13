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數碼港創業投資論壇 吸引超過2,500人參與

13/01/2022

　　數碼港主辦的年度創投盛事「數碼港創業投資論壇」（CVCF）於2021年11月3日圓滿結束，論壇首次以「線上 + 線下」形式舉行，一連兩日匯聚了多個國際創投專家、投資者、創科企業以及數碼港社群的初創企業，連同論壇期間舉辦的焦點活動「數碼港金融科技創新論壇」、「全球教育科技峰會2021」及國際知名創投活動「矽龍2021峰會」，吸引超過2,500人參與。而網上平台由10月20日開放至11月底，總瀏覽量更達12萬次。

 

創投展韌力機遇締成就

 

　　今屆的主題是「創投展韌力  機遇締成就」，主力探討疫後全球創投市場活躍、獨角獸迅速增長的強韌創投生態下，環球科創及融資趨勢、投資者策略與創投新領域、大灣區機遇及前景等議題。數碼港行政總裁任景信表示：「CVCF是我們連繫投資者與科技社群的旗艦活動，我期望今年數碼港更有效的發揮創投對接平台的角色，能促成更多投資者與初創科技社群的交流和配對，推動創投市場持續發展。」

 

數碼港行政總裁任景信期望能促成更多投資者與初創科技社群的交流和配對，推動創投市場持續發展。

 

「數碼港創業投資論壇」線上線下共吸引超過 2,500 人參與，論壇期間並為初創配對投資者會面，促成創投對接。

 

數碼港投資者網絡  促進融資及投資對接

 

　　數碼港一直致力培訓科技人才、提供各種支援來鼓勵及扶植初創企業，包括「數碼港創意微型基金」、「數碼港培育計劃」等等。而「數碼港創業家計劃畢業典禮暨分享會〉亦於論壇首天舉行，慶祝2021年「數碼港創意微型基金」及「數碼港培育計劃」合共170名初創企業畢業，立下重要里程碑，亦為初創提供與投資者及業界建立網絡的寶貴機會。

 

　　論壇上亦公布了「數碼港投資者網絡」(CIN)成立4年所取得的佳績。過去一年，網絡成員向數碼港初創企業注資的宗數及總額均見上升趨勢，投資者及數碼港初創企業促成了14個項目對接，比去年11個項目為多，總共籌集4.96億港元，比去年所得資金增加86%。這亦令數碼港投資者網絡自成立以來的總投資額突破10億，達至11.24 億港元，累計促成了51個項目對接，成績令人鼓舞。

 

「數碼港創業家計劃畢業典禮暨分享會」亦於論壇首天舉行，慶祝2021年「數碼港創意微型基金」及「數碼港培育計劃」合共170名初創企業畢業。

 

跨境創科交流為初創打下重要基礎

 

　　數碼港亦不斷拓展海内、外的策略夥伴網絡，包括：中國內地、泰國、馬來西亞等，促進跨境創科交流及初創生態發展，並為初創開拓境外業務打下重要基礎。數碼港亦通過「數碼港企業網絡」、「數碼港投資者網絡」和「數碼港科技網絡」，幫助初創企業尋找「生意」、「資金」和「技術」，謀求更多洽商、投資配對及合作的機會。此外，亦會透過「數碼港專業服務網絡」為初創接通專業服務顧問公司，提供包括法律、會計及企業發展等專業支援，加速初創的企業發展。

 

　　回顧「數碼港創業投資論壇」內容，歡迎瀏覽數碼港Youtube頻道

 

 

 

 

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