節日不斷 使費大 如何減輕還款壓力

由上年年尾聖誕、新曆新年、農曆新年到情人節，連續3個月節日不斷。可能節目亦不斷，例如派對慶祝、置新裝、辦年貨、封利是、心意禮物，使費何其多！剛應付完上個月帳單，下個月的卡數又殺埋身，想每個月還款壓力無咁大，有什麼方法？

2月14日情人節緊接翌日便是元宵，即使疫情肆虐下，餐廳無晚市，省去一筆高級餐廳蠋光晚餐的錢，相反可能會考慮以高格調午餐或下午茶、名貴禮物來換取另一半的快樂。3個月下來，計計使費，可能卡數愈積愈多。

白領的日常開支

以一名月入$25,000的I.T.新鮮人來做例子，他與女友拍拖3年，月租$10,000小單位同居，每月還要應付雙親家用、租金、交通費、膳食、保險、娛樂社交、水費、電費、煤氣費等日常開支，原來付清各項費用，每月只餘下數千元。



加上節日因素，幾個月來的額外使費隨時令你大失預算。連月來，每月薪金大部份皆要用作清還卡數，缺乏現金流面對突發開支。



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