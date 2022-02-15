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安永助企業4D數碼轉型 提升營運效益

15/02/2022

　　近年全球各地企業正經歷數碼轉型，不論傳統或新興行業，機構積極革新。在再生能源的興起和集中式能源生產供應改變等的因素影響下，電力與公用事業行業必須加快變革的步伐，採用嶄新及數碼化營運模式，才能把握未來更多新機遇。


　　安永諮詢服務有限公司合夥人周禮信指出，企業數碼化是世界潮流，整體改革需要創意及科技配合。周禮信說：「安永為處於不同生命周期的企業提供轉型服務，例如，發展年期較淺的企業，他們的目標是盡快增加市場佔有率；而已屆成熟期的傳統企業，我們幫助他們重新出發，簡化繁複的管治流程，化挑戰為機遇，重塑企業價值。」周禮信表示，企業需按內部條件及外在環境轉變來制定轉型改革方案。

 


 傳統企業轉型 精簡架構


　　「對部分成熟的企業來說，他們要面對內部轉型資源不足的問題。例如一些傳統企業看準了大灣區機遇，下一步要考慮是否將香港業務及項目以合資或獨立經營方式與大灣區銜接；還有提升員工的項目管理及轉型能力以適應內地發展。」周禮信指，協助企業轉型需要重新檢視及簡化繁複累贅的流程，並協調各部門之間的合作，例如，人力資源部與財務部各自擁有不同的系統功能或會重疊，又或者未能做到企業流程端對端的銜接。要將這些資料整合起來，在執行時會遇到很多條件限制，人才會是其中一個問題，因此企業必須加強培訓及吸引人才，以配合整體企業轉型。


　　隨着去年第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）進一步確立全球減碳目標，以及可再生能源的興起、能源市場規則的改變、傳統集中式能源生產供應的式微、數碼化技術的高速發展，電力企業管理運營結構和商業模式轉型需求漸增。電力與公用事業行業正經歷前所未見的「4D」變革—低碳化（Decarbonization）、市場化（Deregulation）、去中心化（Decentralization）及數碼化 （Digitalization）。香港市場亦不例外，《香港氣候行動藍圖2050》 致力爭取於2050年前實現碳中和，《香港電動車普及化路線圖》亦提及全港「低碳化」的願景，這些將為業界帶來無限商機。


企業轉型能力及資源儲備


　　企業愈大、年資愈久，轉型成本愈高。傳統大企業一般都會遵從既有的框架運作，即使只是更換企業的少部份系統或流程，都會牽涉甚廣，轉型過程會是一項週期長、投資大的複雜系統工程，需要持續資金的投入，及巨大的決心來徹底改變運作流程、制度、企業文化及資訊科技等。


　　幾年前開始，安永為大中華區一家業內領先的電力與公用事業企業設計及實行數碼轉型，需要管理層極大的支持和決心去推動，企業要打破原有的內部溝通和合作壁壘、改變現有流程、重新培訓員工，需要使用新的數碼化工具，並重新收集和清理數據。


　　安永團隊從以客戶為中心的設計角度出發，提升業務靈活性並進行數碼化轉型，協助其成為新型態電力企業。安永借鑒了全球變革的個案，為客戶度身訂造了一個包含流程和管治、結構和人力資源，以及數據和科技的未來營運模型，並為每個主要業務職能制定了未來的願景目標，如市場、供應鏈、財務、人力資源、審計、可持續發展、資訊科技，以及環境、職業健康安全管理等部門。


擁抱數碼化 世界大潮流


　　「市場化」在外國已逐漸普及，很多新競爭者亦可加入能源供應商行列。多個國家已實行「去中心化」，不再由電力公司單一供電，市民可安裝太陽能裝置，自給自足或把剩餘電力賣給商家。除了宏觀環境的改變，客戶的需求亦隨科技發展產生了變化，例如以手機翻查電費單。以上提及的機構於澳洲、印度及東南亞國家亦有業務，數碼轉型為其業務邁向國際化做好準備。周禮信指：「這些改變為業界帶來挑戰、機遇和轉型契機，安永借鑑全球的業界環境，結合諮詢、策略、稅務與交易、數據分析等服務的全球專業團隊的力量，為機構度身訂造全方位的未來營運模型。」


　　除了面對世界轉變，電力公司也要解決內部問題。周禮信說：「每個國家的需求、法律及溝通模式等各不相同，加上時差問題，香港總部要在各分部維持統一的企業文化及傳達統一資訊，達到上行下效的目標，確實不易。」要兼顧內外情況，企業改革絕不容易，不過如能抓緊時機發展及全面策劃管理，便可成為行業先驅。

 


安永諮詢服務有限公司合夥人周禮信

 

 

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