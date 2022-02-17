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2022年「亞太網路科技高峰會」（APRICOT）將於月底線上舉行

17/02/2022

「亞太網路科技高峰會」（APRICOT）由1996年開始每年都會在亞太地區不同地方舉辦，是區域內最具指標性的網絡運營科技大會。因為疫情關係，今年的高峰會將於2月21日至3月3日期間在線上舉行。來自 50 多個國家及地區的優秀互聯網工程師、運營商、研究人員、服務提供商等會參與包括研討會、BOFs和論壇等主題活動，並討論有關互聯網網絡技術和趨勢的話題。

 

APRICOT

 

一共有76位演講嘉賓參加此次高峰會，其中包括 Fiber@Home 的行政總裁 Sharful Alam、Drik ICT Ltd and ITEL ltd 的創始人S.M Altaf Hossain、亞太互聯網絡信息中心首席科學家Geoff Huston等。會議內容涵蓋安全行動、DoS攻擊、互聯網政策、IXP的建設、IPv6等熱門話題。APNIC旨在支持亞太地區互聯網基礎設施的發展，並打造一個全球化、開放、穩定、安全的互聯網。

 


亞太互聯網絡信息中心執行委員會的選舉也會在高峰會期間舉行。本次選舉涉及三個席位，超過10位候選人。候選人的履歷都相當豐富，有些甚至「青出於藍勝於藍」。其中盧恆是亞洲最大的IP地址解決方案提供者LARUS香港有限公司的行政總裁。LARUS亦是香港唯一的IP服務提供商，在該領域始終保持全球領先地位。公司擁抱本地市場，與本港企業不斷加強合作，保持長遠競爭力。

henglu

 

盧恆在區域互聯網註冊管理機構系統（RIR）有長達十幾年的網際網路治理經驗。他是數字時代全球化的堅定支持者，深信“一個世界，一個互聯網”理念。他希望保護IPv4屬性的註冊價值，促進IPv6的使用，以及保持互聯網治理的穩定性。盧恆主張在當前IPv4市場中鼓勵良性競爭，在追求進步的同時激勵他人，並解決相應的定價問題。他的願景是確保任何種族、經濟階層以及信仰的人都可以自由訪問互聯網。憑藉出色的行業經驗和管理能力，盧恆分別獲得三間公司（華為新加坡和兩間巴基斯坦最大互聯網服務供應商（ISP））的提名，認為他能夠幫助中心邁向新未來。

 

香港作為國際金融大都市，亦是亞太地區資訊及通訊科技樞紐。藉著本港相對開放的政策，令國際和本地互聯網服務供應商能夠在香港蓬勃發展。亞太互聯網絡信息中心的香港成員由創會初期的22名成員到現時已經有超過950名成員，但仍缺少來自本港的核心委員，希望本次競選會帶來改變。

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