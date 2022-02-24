購買延期年金「自製長糧」 退休人生盡在掌握

香港人越來越長壽，根據香港統計處數據，女性和男性的平均預期壽命分別為88歲和83歲，較30年前增加了約8年。壽命越長，辛苦打拼所得的資產和強積金就未必足夠應付退休生活。想在退休後生活無憂，選購獲保險業監管局認證的合資格延期年金保單（QDAP）可能是一種不錯的退休規劃。正如購買其他保險產品，投保人在選擇時就要花些工夫，了解相關產品條款及特點，貨比三家，再因應個人的實際需要及情況，作出最適合自己的選擇。

如何挑選合適自己的QDAP產品？



年金並非長者專利，現時市面的QDAP產品，投保年齡最小為18歲，最大為75歲。投保人只要在介乎5至10年的供款期內定期支付保費，經過滾存，就可以在指定的一段時間領取穩定收入。領取期最短為10年，最長則為終身，基本上如保額相同，而年金領取期越長，每期可領取的金額則越少。不過，亦有部分產品採用遞增方式派發年金，開始領取年金時的金額較少，隨後會逐步增加，以配合不同退休計劃的需要。

雖然QDAP可為投保者帶來一段時間的穩定收入，惟投保人想選擇合適自己的年金方案，便需要考慮自身需要，先預計退休年齡，何時動用年金及需要過多長的退休生活。例如投保人計劃65歲退休，並預期自己會度過約20年的退休生活，而個人資產足夠應付退休頭5年的開支，那投保人就可考慮15年領取期的年金方案。



比較內部回報率及參考分紅實現率



目前巿面上的QDAP產品有20多款，賣點各有不同，保險業監管局要求保險公司列出年金產品的內部回報率（Internal rate of return，IRR）及分紅實現率（Fulfillment Ratio），幫助投保人作為參考指標。

內部回報率是把年金全期保費及年金收入化作年度回報，一般而言，回報率越高，回報越好。另外，內部回報率亦分為保證部分（即保證內部回報率）及總預計收益（即總內部回報率），前者是保險公司在保單合約上承諾提供的保證回報率，後者則包含非保證部分計算所得的回報率。投保人最終獲得的非保證回報會受保險公司的投資回報、理賠及盈利影響而與估算的或有出入，所以保險公司亦要列出產品的分紅實現率，去顯示其非保證回報是否兌現，該數字越接近100，即代表公司越能兌現當初承諾的回報。分紅實現率只適用於有非保證回報的產品，而推出巿場少於一年的QDAP產品，通常都未有分紅實現率，投保人可能需要以同一保險公司的其他同類別產品作為參考。



留意退保價值



投保人亦要注意保單的退保價值(Surrender Value)。QDAP是一種長期保險產品，提早退保或終止保單都可能會導致財務損失，尤其在保單生效的初期提出，收到的退保金額可能會遠低於已繳付的保費。QDAP的利益說明文件會列明包括保證回報及非保證回報（如適用）在內的退保價值，投保前謹記留意。

每位投保人的投保目的和狀況都不盡相同，例如剛入職場的新鮮人，與打拼多年的管理階層，負擔能力和儲蓄年期都截然不同，所以，除了考慮上述參考指標外，投保者亦切忌盲目跟風，應同時考慮自己的流動資金需要，以及計算清楚每個月可承擔的供款等情況，去選擇合適的QDAP產品。

投資適合自己的QDAP，有如「自製長糧」，加上已繳的保費可於每課稅年度申請扣稅，儲錢退休兼享稅務扣除優惠。想退而無憂，便要趁早做好規劃和儲備。





詳情請參閱：

www.ia.org.hk/QDAP





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