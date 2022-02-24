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購買延期年金「自製長糧」 退休人生盡在掌握

24/02/2022

香港人越來越長，根據香港統計處數據，女性和男性平均預期壽命分別為88歲和83歲，較30年前增加了約8年。壽命越長辛苦打拼所得的資產和強積金就未必足夠應付退休生活想在退休後生活無憂，選購獲保險業監管局認的合資格延期年金保單（QDAP）可能是一種不錯的退休規劃。正如購買其他保險產品，投保人在選擇時就要花些工夫，了解相關產品條款及特點貨比三家，再因應個人的實際需要及情況，作出最適合自己的選擇

 

QDAP

 

如何挑選合適自己的QDAP產品？

年金並非長者專利，現時市面的QDAP產品，投保年齡最小為18歲，最大為75歲。投保人只要在介乎5至10年的供款期內定期支付保費，經過滾存，就可以在指定的一段時間領取穩定收入。領取期最短為10年，最長則為終身，基本上如保額相同，而年金領取期越長，每期可領取的金額則越少。不過，亦有部分產品採用遞增方式派發年金，開始領取年金時的金額較少，隨後會逐步增加，以配合不同退休計劃的需要。

 

QDAP2

 

雖然QDAP可為投保者帶來一段時間的穩定收入，惟投保人想選擇合適自己的年金方案，便需要考慮自身需要，先預計退休年齡，何時動用年金及需要過多長的退休生活。例如投保人計劃65歲退休，並預期自己會度過約20年的退休生活，而個人資產足夠應付退休頭5年的開支，那投保人就可考慮15年領取期的年金方案。

 

比較內部回報率及參考分紅實現率

 

目前巿面上的QDAP產品有20多款，賣點各有不同，保險業監管局要求保險公司列出年金產品的內部回報率（Internal rate of returnIRR）及分紅實現率（Fulfillment Ratio），幫助投保人作為參考指標

 

內部回報率是把年金全期保費及年金收入化作年度回報，一般而言，回報率越高，回報越好。另外，內部回報率亦分為保證部分（即保證內部回報率）及總預計收益（即總內部回報率），前者是保險公司在保單合約上承諾提供的保證回報率，後者則包含非保證部分計算所得的回報率。投保人最終獲得的非保證回報會受保險公司的投資回報、理賠及盈利影響而與估算的或有出入，所以保險公司亦要列出產品的分紅實現率，去顯示其非保證回報是否兌現，該數字越接近100，即代表公司越能兌現當初承諾的回報。分紅實現率只適用於有非保證回報的產品，而推出巿場少於一年的QDAP產品，通常都未有分紅實現率，投保人可能需要以同一保險公司的其他同類別產品作為參考。

 

留意退保價值

投保人亦要注意保單的退保價值(Surrender Value)。QDAP是一種長期保險產品，提早退保或終止保單都可能會導致財務損失，尤其在保單生效的初期提出，收到的退保金額可能會遠低於已繳付的保費。QDAP的利益說明文件會列明包括保證回報及非保證回報（如適用）在內的退保價值，投保前謹記留意。

 

QDAP

 

每位投保人的投保目的和狀況都不盡相同，例如剛入職場的新鮮人，與打拼多年的管理階層，負擔能力和儲蓄年期都截然不同，所以，除了考慮上述參考指標外，投保者亦切忌盲目跟風，應同時考慮自己的流動資金需要，以及計算清楚每個月可承擔的供款等情況，去選擇合適的QDAP產品。

 

投資適合自己的QDAP，有如「自製長糧」，加上已繳的保費可於每課稅年度申請扣稅，儲錢退休兼享稅務扣除優惠。想退而無憂，便要趁早做好規劃和儲備。

詳情請參閱：
www.ia.org.hk/QDAP

IA

 

 

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