中國口腔龍頭瑞爾集團今日在港上市 為實現高質量發展增添內生動力

去年伊始，口腔醫療行業融資仿佛被按下了加速鍵，30余起的融資並購事件，顯示出市場對口腔賽道的看好。受益於政府政策扶持，作為中國民營口腔醫療服務市場的先驅，瑞爾集團（06639.HK）獲得高速發展，並於今日正式登陸港交所主板。據了解，瑞爾本次發行由摩根士丹利及瑞銀集團擔任聯席保薦人，並獲得Abax盤實資本、Harvest嘉實基金、Hudson Bay、OrbiMed奧博資本以及現代牙科(03600.HK)5名基石投資者的鼎力支持。

據了解，自1999年開設第一家瑞爾齒科以來，瑞爾集團在過去的十年中已服務患者約7.4百萬人次。根據弗若斯特沙利文的資料，按2020年的總收入及收入計，瑞爾集團分別為中國最大的高端民營口腔醫療服務提供商和中國第三大民營口腔醫療服務提供商。

業務規模優勢凸顯 引領發展良性循環

由於中上階層市場消費主體的壯大及覆蓋多種類醫療需求的商業健康保險不斷增長，患者對訂製化及隱私性更高的高端口腔醫療服務的需求持續增長。在這一市場趨勢下，作為中國最大的高端口腔醫療服務集團，瑞爾集團憑藉其20餘年提供口腔醫療服務的經驗，在促進口腔護理和口腔衛生方面始終發揮著重要作用。

據悉，瑞爾集團是中國採用四手牙醫和ADA標準對牙科器械進行滅菌和消毒的先行者，通過牙醫與專門護士的緊密配合，為患者提供更全面、週到的專業醫療支持，更快速地回應患者訴求。此外，專門護士通過承擔為患者吸取唾液、安撫患者等責任，提升牙醫的醫療質量，降低手術中產生汙染的可能性。

依託專業、高品質及個性化口腔醫療服務，瑞爾集團已建立起龐大、成熟的服務網絡。數據顯示，截至2021年9月30日，該公司已在中國15個主要一二線城市運營111家醫院及診所，向中國各類市場提供高質量的口腔護理服務。與此同時，瑞爾集團已建立了平均擁有10.2年行業經驗的專業牙醫組成的各個治療團隊，過往三年的患者滿意度高達97%。不難看出，瑞爾集團的高素質牙醫團隊、目標患者群等為其提供了業務增長良性循環，更為行業持續健康發展打下了堅實基礎。

收入實現穩健增長 業內示範效應明顯

近年間，隨著家庭可支配收入的持續增長，高質量的口腔醫療服務市場供不應求，市場發展潛力巨大。中國民營口腔醫療服務市場的規模預計於2025年達到人民幣2,414億元，年複合增長率為23.3%。憑藉市場領導地位及對行業的深刻洞察，瑞爾集團緊抓巨大市場機遇，獲得了收入的穩健增長。

招股書披露，瑞爾集團的收入於2019、2020財政年度分別達人民幣10.80億元、11.00億元，並於2021財政年度大幅增長至人民幣15.15億元，業績表現持續向好。另外，於2019、2020及2021財政年度以及截至2021年9月30日止六個月，忠誠客戶複診率分別為42.1%、41.4%、45.8%及47.6%，大大降低患者獲取成本，有望進一步擴大其潛在目標客戶群，以打造未來業績新增長。

值得一提的是，營利性醫療機構上市融資將使其公司治理更加規範，內部控制更加健全，信息披露也更加真實、準確、完整。因其聲譽與股價息息相關，公司將自發產生規範良性發展的內在動力，增加整個醫療服務的供給保障能力。瑞爾集團也將以上市為契機，擴大自身在業內的標桿示範效應。

在港上市後，瑞爾集團有望在香港資本市場的加持下，進一步擴大客戶群，提升品牌知名度，向著成為世界領先的口腔醫療服務集團的企業願景前進，迎來規模與業績雙增長，成為成長性、價值性兼備的優質標的。

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