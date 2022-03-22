Ferretti赴港上市：全球豪華遊艇行業領導者 中國知名重工企業為控股股東

遊艇，一直是高端消費的象徵。近年來，伴隨著全球高淨值人士人群的不斷增加，全球遊艇行業正迎來巨大的發展機遇。全球知名的豪華遊艇公司Ferretti S.p.A.（簡稱「Ferretti」）將於3月22-25日進行公開發售，並預計於3月31日掛牌上市。



多元化品牌產品組合 滿足客戶差異化需求

Ferretti專注於設計、生產及銷售約8至95米的豪華複合材料遊艇、專門定製遊艇及超級遊艇。該公司擁有由Riva、 Wally、Ferretti Yachts、Pershing、 Itama、 CRN及Custom Line七個標誌性品牌組成的無以倫比的奢侈品牌組合。每個品牌在風格和技術性能特徵方面各不相同，具有鮮明特徵以及精準辨識度。



不僅如此，Ferretti還可以根據客戶要求，設計和建造完全「私人定制」的遊艇產品，每個產品都獨一無二，充分滿足客戶對外觀和內部設計的個性化需求。按尺寸、定製程度、設計及價格定位區分，Ferretti的遊艇組合包括46個型號，可覆蓋全球範圍內的目標市場以及目標客戶的所有高端奢侈品部分。



憑靠差異化的品牌組合，Ferretti很好地迎合了不同客戶的個性化品味及要求，從而吸引全球高素質的超高淨值人士以及極高淨值人士客戶群，市場地位持續提升。於2021年，Ferretti 80至99英呎（約24至30米）的舷內複合材料遊艇及100英呎（約30米至43米）的舷內專門定製遊艇市場份額分別約20%及24%，根據Phil Draper Associates所屬船艇公司發佈的生產價值，Ferretti的市場份額預期將由2018年的10%增加至2021年的13%，是舷內複合及專門定製遊艇市場上無可爭議的龍頭企業。



產業優勢顯著 推動業績持續增長

遊艇產業被稱為「繼後汽車時代的消費巨人」，兼具勞動密集、技術密集、知識密集、資金密集的特點，對遊艇生產企業具有極高的要求。



Ferretti 來自世界知名的豪華遊艇工業中心義大利，旗下六個船廠位於義大利航海區心臟地帶，充分受益於該地區的航海工業發展。該公司擁有卓越的高端製造能力，並在豪華遊艇的設計及生產方面擁有深厚的專業知識，豪華遊艇內的每一個元素均由專業的航海工匠精心挑選及量身定製，可以滿足客戶對高端奢侈品的極致追求。此外，Ferretti投入大量資源進行研發，推動產品在性能、可靠性以及舒適性等方面進行技術創新以及設計創新，豐富產品組合。



通過上述舉措，Ferretti的豪華遊艇在技術、美學等方面具有其它公司不可替代的核心優勢，從而能夠不斷迎合客戶的新喜好，實現了訂單量的持續增長。過去一年中，Ferretti的業績表現亮眼。截至2021年9月30日止九個月，Ferretti新訂單量為8.22億歐元，為2020年同期3.25億歐元的2.5倍，累積訂單量為9.84億歐元，為2020年同期5.86億歐元的1.7倍。



亞太地區豪華遊艇市場持續增長 中國股東背景助力其突破發展

疫情期間，高淨值人群數量仍保持了持續增長。根據灼識諮詢報告，全球超高淨值人士及極高淨值人士人口由2016年的440萬增長至2020年的700萬，且預期將於2025年達到1140萬，2020年至2025年按複合年增長率10.2%。



作為商業和休閒雙結合的生活方式，豪華遊艇由於更加注重隱私和安全，在疫情期間消費不跌反漲，已成為超高淨值人士和極高淨值人士的「新寵」。根據灼識諮詢報告，全球遊艇行業將按7.3%的複合年增長率，由2020年的189億歐元增加至2025年的268億歐元。隨著人們生活方式的改變，還將迎來長期增長。



值得一提的是，亞太地區市場機會巨大。目前亞太地區遊艇業仍處於發展初期， 2020年，每千人擁有的遊艇數量僅約為0.3艘，遠低於歐洲13.4艘以及美洲15.3艘的每千人擁有的遊艇數量。隨著遊艇生活的普及，未來增長空間極大。此外，亞太地區高淨值人群增速驚人。在全球極高淨值人士數量居第二位的中國， 2019年至2020年的增長率為21.6%，2020-2021年間，中國億萬富豪財富增長92%，增速遠遠超過歐美等成熟市場。這個龐大且快速增長的潛在客戶群，有望大大推動遊艇業的增長。



作為行業的領導者，Ferretti同樣也瞄準該市場的發展機遇，且具有其他國際遊艇公司不具備的獨特優勢——中國企業的股東背景。據瞭解，Ferretti股東除了豪華知名汽車法拉利，還有濰柴集團等中國知名的重工企業，能夠在資源上與Ferretti形成互補與協同，助力Ferretti擴大其在亞太區域的影響力。



總體來看，全球豪華遊艇市場持續增長， Ferretti具有較強的產品優勢和品牌優勢，市場地位領先，未來有望受益於行業發展。此次赴港上市，將為市場帶來極具稀缺性的優質投資標的。未來，在股東的大力支援下，該公司有望加速打開中國以及亞太市場，強化其競爭優勢。

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