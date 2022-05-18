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2022投資大趨勢　房地產、能源板塊睇高一線

18/05/2022

地緣政局緊張、美國加息縮表、內地監管政策，還有疫情影響等，毋疑令資產格價及投資風險急劇變化。大新銀行早前舉辦的「環球不穩，投資如何進可攻退可守？」網上講座，3位專家剖析環球經濟展望、環球可持續投資及股市、樓市投資機遇，為機構及散戶投資者帶來極具前瞻性的市況分析。

 


美國加息　港按息口上調
隨著美國聯儲局宣佈加息，大新銀行高級經濟師溫嘉煒Gary表示，在美元聯繫匯率機制下，預料香港需跟隨加息，對本港金融市場帶來影響，與利率掛鈎的按揭計劃首當其衝，息口增加導致供樓負擔上升，對本港樓市帶來負面影響。

此外，美國加息令美匯需求增加，全球市場波幅增大，Gary建議投資者選擇美元作為避險工具。多國貨幣如歐元、英磅、日圓相繼出現下跌，當中以日圓跌幅最受港人關注，隨著日央行不計劃加息，Gary他認為日圓跌浪將會持續至年尾。

環球可持續投資趨勢前景樂觀
疫情亦令大家關注醫療系統及地球健康，聯博香港零售業務董事總經理黃燦文Chapman表示，ESG可持續投資成為大趨勢，ESG不限於環保，主要圍繞健康醫療、氣候變化及改善生活等3大議題，各範疇均有不同創新科技商機，以氣候變化為例，電動車標榜零排放，製造電動車令晶片需求增加，從而帶來投資商機。Chapman補充，聯合國設17大可持續發展目標，全球有193個國家及相關企業承諾致力達成目標，並帶來近100萬億美元商機，對ESG可持續投資前景感樂觀。

善用大新銀行的證券交易App+作投資
市況不穩，要作合適投資決定，星級分析員陸東Andrew認為散戶應參考數據及仔細分析，大讚大新銀行的證券交易App+，當中智能選股功能設基本分析工具，能夠圈出投資範圍如行業板塊、公司盈利、派息等資訊，建議散戶善用功能，找出合適投資機會。至於股票市場，Andrew看好地產股及石油股，前者這幾年表現雖麻麻，不過派息相當理想；後者受戰爭因素致油價高企，加上有石油股提供優厚的派息取態，建議投資者可趁回調時吸納。

 

 



 

 

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