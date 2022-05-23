幣圈年度最觸目投資主題 「郁住賺」(M2E)引爆GMT幣狂升460倍 概念相近GENE幣 蓄勢待升空

上一代常說「打機無前途」，然而「郁住賺」(Move-to-Earn，簡稱M2E)這個概念今年在加密貨幣界備受注視，引發各式各樣經濟商機，卻狠狠打臉這句老話，證明打機只要適得其法，不但可以強身健體，更可賺錢有「錢途」。到底M2E是甚麼？打機又如何賺錢？現時，投資者紛紛熱議，GENE幣會否繼GMT幣後，成為下一隻受惠M2E主題而爆升的加密幣？

M2E刺激GMT幣爆升 交易量更勝比特幣

「郁住賺」是一個結合運動和遊戲的區塊鏈、GameFi和SocialFi概念。這不是新鮮事，過往已有不少手機遊戲亦將運動和遊戲融為一體，鼓勵人勤做運動，從而儲分、換禮物、升級、過關等。然而，「郁住賺」最引人入勝之處，是用家在現實世界跑步、步行時，每滴汗水都可以源源不絕，換來貨真價實的加密幣收入，保證不會「有汗出，冇糧出」。

今年，「郁住賺」格外令人留意，全因STEPN這款由Find Satoshi Lab團隊推出，在Solana區塊鏈運作的M2E遊戲。遊戲玩家只要穿著公司的「NFT 運動鞋」，即可開始運動賺錢。正因STEPN如此吸引，極具前景，項目今年1月，取得紅杉印度與Folius Ventures的500萬美元種子融資；其治理代幣GMT幣自3月中開始，更由0.01美元一路走高，4月中一度高見4.6美元，升幅足足達460倍。

此外，該幣交易量期內更一度較元祖級的比特幣高，如果用港股比喻，即是成交量比大藍籌5號仔匯控還要多，可謂平地一聲雷。

3大賣點GENE幣 有望升空登月

GMT升空登月(to the moon)的經歷，令投資者紛紛熱議，同樣具備「郁住賺」主題概念的加密幣之中，哪一個之後可以脫穎而出？其中，具備3大賣點、同樣在Solana區塊鏈運作的Genopets遊戲，其GENE幣有望蓄勢大爆發。如果GENE達到GMT的高位市值，GENE幣價可升至276美元。以現價8美元計， 潛在升幅有望高達35倍。GENE的三大賣點：

i. 好玩好賺 一次滿足三個願望

Genopets多元有趣，像某款朱古力蛋，一次過滿足玩家三個願望。遊戲結合Tamagotchi電子寵物的育成元素、Pokemon的訓練和戰鬥過程，以及Strava運動達人遊戲的健身和社交遊戲模式。

開始時，玩家都可免費鑄造一個嬰兒Genopet，然後透過手機或穿戴裝置，一邊運動一邊育成寵物，帶領它戰鬥、升級、探索隱藏土地、尋找戰利品、與其他玩家戰鬥等等。與此同時，玩家除了可以獲得個人健康，更能得到經濟回報作獎勵，與STEPN一樣。

ii. 免費手遊模式 增玩家、經濟規劃

在Genopets的世界，玩家怎樣獲得經濟回報？其實，玩家不但可以將自己「養育成材」的寵物售出獲利，育成、戰鬥過程中，也可在NFT市場或向其定玩家買入NFT物品，強化自己的寵物或解鎖獨特的遊戲屬性和技能。道理與STEPN玩家購買NFT波鞋賺取更多收入，十分相似。

此外，Genopets是以免費手遊模式概念設計，這就吸引更多玩家進場參與，大大增加了玩家人數，以及連帶的NFT經濟產值規模。

iii. 機構投資者落注加持

與STEPN項目一樣，Genopets去年10月也取得一筆種子融資，總值830萬美元。細心一看，這些「科水」的機構當中，不但包括Sandbox投資者Animoca Brands，還包括GMT幣投資者Alameda Research等著名投資者。

Sandbox的大名，相信即使不是太留意科創新聞的港人也聽過。這間三大元宇宙平台之一的公司，先後吸引到香港不同企業入場購買虛擬地皮，包括新世界、匯豐、港鐵、SCMP、渣打等，連娛樂界的英皇娛樂也落注，足證Animoca Brands眼光之準繩。

同樣無寶不落的Alameda Research，又是否食髓知味，繼GMT幣後看好GENE幣升空？實在惹人無窮幻想。在多間著名機構投資者加持下，GENE幣自然予人更多信心保證。外界更盛傳，GENE幣即將在不同交易所上架，反映該幣前景一片光明。



買GENE幣收15%年息 搏財息兼收

當然，世上沒有一定賺大錢的投資，如果GENE幣沒有像GMT幣一樣升空登月，投資者豈非無利可圖？非也。現時不少加密貨幣平台為了搶客，皆以較傳統銀行高出數倍的息率吸引客人開戶，例如近期大熱的加密貨幣平台 https://www.coinunited.io/。

用戶在平台購入GENE等加密幣後，大可進行「活期」或「定期」存款，低風險賺取高達15%的年息的被動收入，並享有每小時派息的複息效應，靜待爆升機會。可見投資GENE幣，獲利方法十分多。風險方面，GENE是構建在近期大熱的Solana網絡上面，而Solana曾經試過因大量用戶同時進行交易，導致網路堵塞問題而出現短暫「Down機」狀況。如發生上述情況，GENE幣價可能受到短期衝擊。

爆炸頭

前身為「IT狗」，在18美元開始玩比特幣的幣圈老司機



本文為作者觀點，不構成任何投資意見。

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