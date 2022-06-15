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疫後復「商」秘笈　中銀香港全方位支援中小企拓展業務

15/06/2022

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疫情影響下，香港零售業、餐飲業等受到重創，不少商舖被逼止蝕離場。隨著疫情逐漸放緩，加上香港政府派發消費券刺激本地消費，市場是否能夠重新回到疫情前的景象？中銀香港早前舉行《疫後復「商」 李根興暢談工商舖投資秘笈》網上分享會，邀請到有「新舖王」之稱的工商舖投資專家李根興博士分析工商舖投資現況，大談對市況的見解及攻略。無論投資買賣或重新開舖，為中小企做好準備，捕捉入市良機。

 

投資舖位需掌握先機

隨著疫情發展，市場有轉好趨勢，但市場投資者仍然等待更加明顯的投資機會，未敢大手筆購入商舖。對此，李博士對於市場持正面態度，他認為政府考慮通關措施放寬，加上消費券刺激市道，配合2019年施政報告中提出，政府將會斥資200億作收購買舖建設社福設施，三者皆利好本地商業發展，因此對於市場反應期待良好，為投資入市帶來利好因素。

 

Tuen Ma Line

屯馬線開通帶動該區發展

對於如何挑選18區工商舖，李博士認為可分長短線投資。短期投資宜選擇港島區，皆因此區散戶較多，短期購買及放售需求較大；而長線投資適合在新界北區，散舖較少，物以罕為貴，加上新界北是新區，社區發展潛力較大，連帶店舖升值潛力增加。此外，會展站和屯馬線開通，亦帶動沿線地區商舖和樓價上升，北區受利最多。另外，當中亦有談及數碼轉型會否影響對舖位需求，李根興則表示數碼化發展，同時需要實體舖配合作銷售推廣，從而箍緊與客戶關係，因此不會對舖位需求造成重大影響。

 

中銀商業壽險 助中小企業保障要員

另外就中小企老闆所需的商業壽險服務，分享會上亦邀請了中銀集團人壽保險有限公司業務發展經理林華疏小姐作講解，她指出中銀香港現時提供給中小企業的商業保險主要分為4大類，當中3類主要針對公司的要員，分別是債務保障、盈利保障以及留才福利，最後1類則為互保保障。

 

要員債務保障

公司要員發生意外後的第一道防線，將用以賠償公司現有貸款以及增加公司現金流。

 

要員盈利保障

在公司要員出現意外後，提供補償公司的利潤損失，支付額外的招聘及培訓要員的費用。

 

要員留才福利

留才福利大致分為 : 人壽保險及儲蓄壽險計劃。人壽保險計劃是為了增加要員對公司熱誠，提升工作能力，讓要員能專心工作，同時為員工家庭提供經濟上若干的保障。其次是具儲蓄功能的壽險計劃，在目標年期內獲得一筆可觀的金額作日後儲蓄或退休之用。

 

互保保障

若有合夥人或股東身故，則會向公司提供資金，作回購股份。

除了全方位保障中小企外，中銀香港一向是置業人士的好幫手，提供多元化按揭產品和方案，滿足不同客戶的需要。分行遍佈全港，更設有33間按揭中心，便利不同地區的客戶，同時亦備有專業可靠的顧問團隊，提供個人化的置業諮詢和跟進服務。

 

若重溫《疫後復「商」 李根興暢談工商舖投資秘笈》，馬上下載中銀香港手機銀行應用程式觀看，無須登入（可直接進入「選單」＞「中銀直播間」＞「精彩視頻」觀看）。

 

了解更多中銀香港中小企服務，請瀏覽：https://www.bochk.com/tc/smeinone.html

 

 

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