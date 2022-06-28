  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

亞洲新虎柬埔寨重推更完善移居法案

28/06/2022

90年代初期，柬埔寨政府設立移民法，希望引入外來資金。當初計劃十分成功，成為當地經濟發展的新引擎，大幅帶動柬埔寨GDP在1994-2018年間的成長，成績令人矚目。唯當時申請者眾多，超出政府預期，為了控制人流，維持國內經濟健康發展，柬埔寨政府在2019 年決心暫停移民法，停止發出護照予海外人士。

 

campo

 

經過長達3年的詳細討論和審視後，柬埔寨政府認為時機成熟。作為新移民法的第一步，內政部夥同柬埔寨家園慈善會決定於2022年獨家推出重點項目---「柬家園」投資移民計劃，重新開放柬埔寨供移居者選擇。整個計劃著重於數個範疇，包括杜絕非授權中介公司，重推經濟發展，鼓勵外資到國內投資。

 

2022616日柬埔寨家園慈善會市席內政部代表H.E. Nov Sokpheap和內政部移民總局局長H.E. Kirth Chantharith，在移民局正式移交「柬家園」投資移民計劃公函，這也意味著柬埔寨王國將走向另一個黃金時代。

 

 

kirth

CM2H 項目總監林濠斌、CM2H 董事賴彥錡、柬埔寨王國內政部移民總局局長H.E. Kirth Chantharith、柬埔寨家園慈善會主席H.E. Nov Sokpheap 、 GCC 主席余家旗 （由左至右）

5年入籍 盡享東盟優勢

透過「柬家園」計劃移居之人士將可享一系列方便居住及營商的措施，包括十年無限次進出簽證、官方認證的稅務、法律及內政部轄下「柬埔寨家園慈善會」會藉，當地保險及VIP待遇等等。而且5年後更可獲得柬埔寨護照的申請資格，入籍當地，盡享東盟優勢。

 

柬家園計畫是由內政部唯一商會「柬埔寨家園慈善會」獨家推出，以促進各國貿易與投資合作為主要目標，遵循「服務會員、合作共贏」的理念，發揮其在企業、政府和其他移居者之間的橋樑紐帶作用，履行社會責任的同時進行多元化的慈善活動。成功的入會申請者，不但可以獲得柬家園慈善會10年的會籍，還能出席慈善會與內政部共同舉辦的活動，並享有慈善會及內政部的相關資源與VIP待遇，讓各位在柬埔寨做生意及生活得到最充分的照顧與保障的同時，拓展良好的人脈，帶來更高層次的視野。

 

為甚麼考慮柬埔寨？

chart

 

1. 90年代至今發展迅速，GDP平均每年增長7%

 

2. 過去10 年的外資投資額增長138倍。2019年柬埔寨外國直接投資額為 34.9億美元，2020年外國直接投資額更急升115%為75.9億美元，位居全球前列排名。在多個國家因疫情經濟倒退的時間，柬埔寨不但沒有受疫情影響，更吸引了更多的投資人進駐。特別是這兩年，不少外資銀行和消費品牌也發掘到柬埔寨這塊寶地，因而大量湧入市中心金邊，導致當地人口上漲，房地產和金融業也因此受惠。

 

3. 在教育方面，由於當地在上世紀已吸引許多外國投資者，英語亦漸漸被接納為柬埔寨的通用語言。中小學採取6-3-3的12 年免費公立教育，當地的私立中小學及頂尖國際學校林立，提供優良的學習環境，培養學生與國際接軌的視野與能力。至於大學方面，除了柬埔寨本土頂級學府金邊皇家大學外，英國及新加坡等不同國家都有多間著名連鎖學校進駐，令柬埔寨學生的教育水平與國際連接。不但有國際知名的 Northbridge International School ，Canadian International School及Australian International School，近年更有英國九大公學之一的 Shrewsbury School 進駐當地，令本地的教育水平越趨成熟。

 

4. 柬埔寨擁有完善的醫療機制，根據世衞WHO最新報告統計，目前柬埔寨約有1400 間公立醫院，5500 間私立醫院，其中包括在金邊著名的金邊皇家醫院，還有日本人興建的日昇醫院，其設備均由日本進口，可見柬埔寨醫療具備一定程度的國際水平及其設備之先進，也體現出政府對國民健康之重視不亞於任何西方國家。

 

5. 同時柬埔寨亦為「一帶一路」中重要一環，對經濟發展助益甚大。其西哈努克港為區內海陸運輸樞紐，加上即將建成的全球第十大國際機場、西哈努克經濟特區、水力發電廠、金邊-西哈努克高速公路、新暹粒國際機場、莫羅多克國家體育場等，將持續為柬埔寨經濟帶來巨大的商機發展。

 

cmtwoh

 

柬家園計畫的推出，將為柬埔寨帶來成功的新局面，不但帶來嶄新的經濟起飛，更是為所有過去未能實踐理想的各位帶來的全新機遇。2022年的第一波利好來襲，抓緊機會，我們準備與您一同攜手迎接。

 

kirthspeeach

 柬埔寨王國內政部移民總局局長H.E. Kirth Chantharith出席「柬家園 CM2H」簽約儀式及發表講話。

 

更多詳情資訊，請向中國大陸、香港、馬來西亞、日本、韓國等「柬家園」辦事處或授權之移民顧問查詢資料。

 

電郵：hk@cm2h.com
聯絡電話：2383 7899
中國及香港辦事處地址：上環干諾道中148號粵海投資大廈21樓2103室

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回市場動向

相關資料 - 

異動股

異動股

02015

理想汽車－Ｗ

148.400

異動股

01797

新東方在綫

18.360

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

111.600

更多市場動向

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 148.400
  • 01797 新東方在綫
  • 18.360
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 111.600
  • 00175 吉利汽車
  • 17.900
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 119.900
股份推介
  • 02153 達豐設備
  • 1.070
  • 目標︰$1.29
  • 01686 新意網集團
  • 5.980
  • 目標︰$6.50
  • 01204 博維智慧
  • --
  • 目標︰--
  • 01503 招商局商業房託
  • 2.580
  • 目標︰--
  • 00285 比亞迪電子
  • 24.750
  • 目標︰$32.50
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 354.400
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.990
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 111.600
  • 00388 香港交易所
  • 379.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 196.000
報章貼士
  • 00590 六福集團
  • 20.250
  • 目標︰$22.00
  • 00836 華潤電力
  • 16.500
  • 目標︰$18.20
  • 09901 新東方－Ｓ
  • 15.900
  • 目標︰$21.20
熱炒概念股
即時重點新聞

04/07/2022 08:38  中國三大航企拋超大訂單，斥2493億人幣購292架空中巴士

04/07/2022 08:34  【國務會議】李克強:發行金融債券籌三千億支持新基建等重大項目

04/07/2022 08:07  《神州頭條》財經報章頭版摘要:ETF互聯互通交易今日拉開大幕

04/07/2022 07:50  《匯市走勢》投資者憂全球經濟衰退，美元受捧美匯指數重上105

04/07/2022 08:13  【大國博弈】任志剛:外匯基金購買美債，如用市民的錢借予美國

04/07/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入８４﹒５億人幣，買騰訊沽安踏

04/07/2022 08:42  【大行炒Ｄ乜】６月賭收挫，花旗獨升澳博目標，大和削九毛九評級

30/06/2022 17:29  《嚟緊炒Ｄ乜》內地樓市復甦物管受惠，碧服價穩可吼入

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【陶觀天下】滯脹：戰後的至暗時代
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】比特幣跌至19000美元，以太幣持平
人氣文章

新聞>主題式投資攻略

紐約梅隆運輸科技新領域基金：助你捕捉來自7萬億美元 [2]「乘客經濟學」市場的機遇
品味生活
生活
人氣文章

陶冬天下．陶冬

美數據指向衰退 意國債發行慘淡
人氣文章

娛樂情報

導演羅啟銳離世終年69歲 成龍︰有些事，一輩子都會記得
人氣文章

我做Marketing．Michael & Derek

疫情緩和職位空缺回升！打工仔「散CV」時機！睇輕呢3個簡單錯誤，機會就此錯失！
DIVA CHANNEL
人氣文章

尋寶女生日誌．Kogi Ko

時尚職場女性腕錶好選擇！Hermes、BVLGARI知性款式，呈現低調優雅氣質！
人氣文章

Fifty Shades of Love

由同居變同住？別讓情人變成同屋！同居情侶不可不知的3個保溫方法
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

LV還需要男裝創作總監嗎？在沒有設計師領軍下，LV的男裝系列會有何變化？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
「情路之上，誰沒有黑歷史？」不能否定過去，不如感激當日敢愛敢恨的自己
人氣文章
安老護理傢具都可以好潮、好有現代感？比利時傢具概念，為長者營造不一樣的生活空間
人氣文章
黃斑病變都分「濕性」、「乾性」？疫情下遲覆診，35%患者視力下降！醫生：把握治療黃金期
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/07/2022 09:38
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/07/2022 09:37
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/07/2022 09:38
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/07/2022 09:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話04/07/2022
【陶觀天下】滯脹：戰後的至暗時代
人氣文章財經熱話04/07/2022
【虛幣世界】比特幣跌至19000美元，以太幣持平
人氣文章主題式投資攻略04/07/2022
紐約梅隆運輸科技新領域基金：助你捕捉來自7萬億美元 [2]「乘客經濟學」市場的機遇
人氣文章香港政情03/07/2022
【香港政情】陳茂波：習近平講話鞏固各國對「一國兩制」堅定信心
人氣文章香港政情03/07/2022
邱達根：財政司長訪談詐騙廣告湧現，騙徒手法層出不窮市民應留意
人氣文章香港政情03/07/2022
《經濟通》現財政司司長訪談詐騙廣告，已封鎖並密切跟進事件
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金