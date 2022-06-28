亞洲新虎柬埔寨重推更完善移居法案

90年代初期，柬埔寨政府設立移民法，希望引入外來資金。當初計劃十分成功，成為當地經濟發展的新引擎，大幅帶動柬埔寨GDP在1994-2018年間的成長，成績令人矚目。唯當時申請者眾多，超出政府預期，為了控制人流，維持國內經濟健康發展，柬埔寨政府在2019 年決心暫停移民法，停止發出護照予海外人士。

經過長達3年的詳細討論和審視後，柬埔寨政府認為時機成熟。作為新移民法的第一步，內政部夥同柬埔寨家園慈善會決定於2022年獨家推出重點項目---「柬家園」投資移民計劃，重新開放柬埔寨供移居者選擇。整個計劃著重於數個範疇，包括杜絕非授權中介公司，重推經濟發展，鼓勵外資到國內投資。

2022年6月16日柬埔寨家園慈善會市席內政部代表H.E. Nov Sokpheap和內政部移民總局局長H.E. Kirth Chantharith，在移民局正式移交「柬家園」投資移民計劃公函，這也意味著柬埔寨王國將走向另一個黃金時代。

CM2H 項目總監林濠斌、CM2H 董事賴彥錡、柬埔寨王國內政部移民總局局長H.E. Kirth Chantharith、柬埔寨家園慈善會主席H.E. Nov Sokpheap 、 GCC 主席余家旗 （由左至右）

5年入籍 盡享東盟優勢

透過「柬家園」計劃移居之人士將可享一系列方便居住及營商的措施，包括十年無限次進出簽證、官方認證的稅務、法律及內政部轄下「柬埔寨家園慈善會」會藉，當地保險及VIP待遇等等。而且5年後更可獲得柬埔寨護照的申請資格，入籍當地，盡享東盟優勢。

柬家園計畫是由內政部唯一商會「柬埔寨家園慈善會」獨家推出，以促進各國貿易與投資合作為主要目標，遵循「服務會員、合作共贏」的理念，發揮其在企業、政府和其他移居者之間的橋樑紐帶作用，履行社會責任的同時進行多元化的慈善活動。成功的入會申請者，不但可以獲得柬家園慈善會10年的會籍，還能出席慈善會與內政部共同舉辦的活動，並享有慈善會及內政部的相關資源與VIP待遇，讓各位在柬埔寨做生意及生活得到最充分的照顧與保障的同時，拓展良好的人脈，帶來更高層次的視野。

為甚麼考慮柬埔寨？

1. 90年代至今發展迅速，GDP平均每年增長7%

2. 過去10 年的外資投資額增長138倍。2019年柬埔寨外國直接投資額為 34.9億美元，2020年外國直接投資額更急升115%為75.9億美元，位居全球前列排名。在多個國家因疫情經濟倒退的時間，柬埔寨不但沒有受疫情影響，更吸引了更多的投資人進駐。特別是這兩年，不少外資銀行和消費品牌也發掘到柬埔寨這塊寶地，因而大量湧入市中心金邊，導致當地人口上漲，房地產和金融業也因此受惠。

3. 在教育方面，由於當地在上世紀已吸引許多外國投資者，英語亦漸漸被接納為柬埔寨的通用語言。中小學採取6-3-3的12 年免費公立教育，當地的私立中小學及頂尖國際學校林立，提供優良的學習環境，培養學生與國際接軌的視野與能力。至於大學方面，除了柬埔寨本土頂級學府金邊皇家大學外，英國及新加坡等不同國家都有多間著名連鎖學校進駐，令柬埔寨學生的教育水平與國際連接。不但有國際知名的 Northbridge International School ，Canadian International School及Australian International School，近年更有英國九大公學之一的 Shrewsbury School 進駐當地，令本地的教育水平越趨成熟。

4. 柬埔寨擁有完善的醫療機制，根據世衞WHO最新報告統計，目前柬埔寨約有1400 間公立醫院，5500 間私立醫院，其中包括在金邊著名的金邊皇家醫院，還有日本人興建的日昇醫院，其設備均由日本進口，可見柬埔寨醫療具備一定程度的國際水平及其設備之先進，也體現出政府對國民健康之重視不亞於任何西方國家。

5. 同時柬埔寨亦為「一帶一路」中重要一環，對經濟發展助益甚大。其西哈努克港為區內海陸運輸樞紐，加上即將建成的全球第十大國際機場、西哈努克經濟特區、水力發電廠、金邊-西哈努克高速公路、新暹粒國際機場、莫羅多克國家體育場等，將持續為柬埔寨經濟帶來巨大的商機發展。

柬家園計畫的推出，將為柬埔寨帶來成功的新局面，不但帶來嶄新的經濟起飛，更是為所有過去未能實踐理想的各位帶來的全新機遇。2022年的第一波利好來襲，抓緊機會，我們準備與您一同攜手迎接。

柬埔寨王國內政部移民總局局長H.E. Kirth Chantharith出席「柬家園 CM2H」簽約儀式及發表講話。

更多詳情資訊，請向中國大陸、香港、馬來西亞、日本、韓國等「柬家園」辦事處或授權之移民顧問查詢資料。

電郵：hk@cm2h.com

聯絡電話：2383 7899

中國及香港辦事處地址：上環干諾道中148號粵海投資大廈21樓2103室

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