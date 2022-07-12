下半年金價「空」多吉少

金價在3月高見2070美元後急跌，在早前快兩個月持續在1786.45-1879.07美元大幅橫行，當時金價似乎在好淡消息衝擊下，短暫失去方向。但筆者相信金價在7月份有機會反覆向下突破而進一步回落，因為利淡黃金的基本因素正開始逐一浮現。

首先，金價由4月份2000美元急跌至1786.45美元，原因是受美元超強勢及美國債息急升的負面拖累。這事實反映黃金跟美元同步升跌的規律告一段落，開反而回歸以往的背馳走勢。故聯儲局未來加息步伐繼續維持在0.5%至0.75%之間的話，估計美匯指數很大機會在下半年繼續可以維持目前的強勢，金價則有機會因而繼續受壓。聯儲局大舉加息下，相信未來美國10年期債息亦會繼續向上攀升，這方面對金價亦是相當不利。

在6月中，聯儲局突然大幅加息0.75%，令金融市場深信環球經濟最終無可避免地邁向衰退，繼而令一眾大宗商品價格全面大跌。當中包括天然氣和原油，基本金屬的期銅和期鋁，以致農產品的大豆和小麥期貨，全都出現洗倉式下跌。反映商品交易員怕全球經濟出現衰退，導致相關的需求減弱因而沽貨離場。

商品價格大跌，定必令未來通脹大幅降溫，通脹降溫也會令到可以抗通脹的黃金吸引力被減低，令價格有貶值壓力。根據6月28日的報道，全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR）27日的黃金持倉量減少4.64公噸至1,056.40公噸，續創逾一個月來新低。大型黃金ETF公司繼續大手減持黃金持倉量，反映這些大戶對金價前景並不樂觀。

近來商品價格大跌下，美國未來通脹雖然有望降溫，但相信聯儲局不會因此降低加息力度，最主要是聯儲局眼見大幅加息0.75%之後，不單有效阻止相關商品價格進一步上升，原來還可令一眾大宗商品價格全線下跌，故此推斷聯儲局在7月甚至9月份仍會加息0.75%，藉此進一步推低大宗商品價格，令通脹可以持續降溫。

目前美國總統拜登民望、經濟以至美股之所以低迷，全都是因為通脹惡化所引致。現在聯儲局發現，大幅加息原來可以嚇怕商品交易員，令他們沽貨離場，故此深信聯儲局短期內不會因為商品價格顯著下跌，因而放軟手腳削弱加息力度。總的來說，在聯儲局進一步大幅度加息下，黃金以至大宗商品下行的壓力只會有增無減。

投資黃金如何是好？

金價預期下跌，在黃金投資策略上可考慮沽出黃金。現時市面上有券商可以做到黃金固定買賣差價 0.15美元及$0佣金， 相信是市場上數一數二的超窄買賣差價。如果是其他券商的客戶，更有機會免費升級VIP。一齊看清形勢，抓緊投資機會！





Jasper Lo

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