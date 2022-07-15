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生產力學院為中小企業提供未來技能培訓課程

15/07/2022

HKPC

 

為迎合世界潮流，加上疫情的影響之下，各大企業均積極尋求數碼轉型。因此生產力學院推出一系列獲「再工業化及科技培訓計劃」（RTTP）資助的課程，鼓勵本地企業員工接受與「工業4.0」及數碼技能相關的培訓，以應付企業對具數碼技能人才的需求。同時，企業亦可透過各種「未來技能」（FutureSkills）培訓課程， “upskill” 員工，讓他們從科技知識到人與人之間的互動、管理技巧等得以增值，提升員工技能以應對企業數碼轉型帶來的挑戰。

 

在為員工增值的同時，企業可向「再工業化及科技培訓計劃」（RTTP）申請資助，減輕培訓支出。此計劃是以2（政府）︰1（企業）的比例配對為企業員工提供科技相關的培訓。每間合資格企業於每個財政年度的資助上限為五十萬元，而創新科技署亦為合資格的企業，於培訓課程完成前預先發放獲批培訓資助額的50%。

RTTP課程切合現今企業需要

「再工業化及科技培訓計劃」（RTTP）是香港政府科技人才計劃的項目之一，生產力學院作為此計劃的核心課程提供者，每年提供逾50多個「再工業化及科技培訓計劃」認可培訓項目，包括數碼市場營銷及傳播、項目管理、人工智能、編程、小型無人機駕駛、綠色科技，以及創新製造技術等內容，切合現今企業需要之餘，也可幫助企業升級轉型，提升競爭力。

 

生產力局擁有豐富經驗以技術和培訓支援本地企業，每年培訓超過30,000名學員。憑藉經驗和實用的課程、豐富的行業及管理知識的導師，以及具備專業水準的實驗室設施，為「再工業化及科技培訓計劃」學員增加實踐經驗。欲知資助計劃詳情，可瀏覽https://www.hkpcacademy.org/rttp/

 

提供嶄新技術與人際交流課程

除了「再工業化及科技培訓計劃」，生產力學院亦提供其他「未來技能」培訓課程。其框架涵蓋14個主題，包括近年大熱的人工智能與大數據、雲技術、5G與物聯網、虛擬實境（VR）、 擴增實境（AR）和混合實境（MR）等，以及軟技術如創業精神、溝通與團隊合作等，由技術層面、人與人交流以及管理能力，可達至全人發展的目標。

 

要保持企業的競爭力，必須盡快培育數碼科技的人才，為企業及員工做好最佳裝備。

 

#生產力局 #HKPC #生產力學院 #數碼轉型 #再工業化 #未來技能 #再工業化及科技培訓計劃 #RTTP #FutureSkills

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