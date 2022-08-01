背靠騰訊 自營IP 檸萌影視以精品劇集領跑影視製作市場

一套成功的影視劇集，除了帶來好口碑﹑高收視之外，更能為劇集製作公司帶來大量商機，以收入計於內地擠身4大影視製作公司的檸萌影視 (09857)，自2014年成立以來專注於打造贏得收視及口碑的精品內容劇集。

檸萌影視過去的人氣作品包括針對觀眾熱門話題的《小別離》、《小歡喜》、《三十而已》等等，自2019至2021年間，公司的高收視劇集率為75%，該批高收視劇集於網絡視頻平台首播期時共錄得逾163億次點播，並且引發觀眾熱議，而今年首季播出的2套劇集《超越》及《獵罪圖鑑》，同樣獲得高收視率及高話題度。

洞悉觀眾口味 打造精品劇集

檸萌影視作品「一擊即中」的背後，全賴創始管理團隊在傳媒行業的豐富經驗，4位創始人包括蘇曉﹑陳菲﹑徐曉鷗及周元曾同於SMG (上海東方傳媒集團)共事，熟悉行業運作，也對觀眾口味具有敏銳觸覺。檸萌影視的董事長蘇曉曾向媒體指出，「公司定位每一個產品不能只是小眾化的人群去看，或者只針對電視或視頻網站，而是需要到達更廣泛的人群，有社會影響力，才能保證作品的成功。」因此檸萌影視成為了劇集投資、製作、發行、宣傳及衍生品授權等全價值鏈的影視運營者，更好的在每個價值鏈環節面對觀眾的需要，藉觀眾的反饋形成良性業務循環。

深厚的IP （知識產權）開發能力是檸萌影視成功之源，公司擁有豐富的的版權IP內容儲備，且以內部開發為主。2019-2021年間，在檸萌已發行的10部劇集中，有8部為版權劇，佔比80.0%，為業內第2名，版權劇的IP擁有權令公司可透過成功劇集的續集和系列，因著相同角色或主題，延續觀眾收看的熱情，亦建立檸萌在觀眾之間的忠誠度。例如檸萌影視的家庭及教育主題劇集《小別離》及《小舍得》系列，與及女性題材系列作品《二十不惑》及《三十而已》，均獲得極高收看率，叫座之餘同樣叫好：《小歡喜》獲頒「飛天獎」及「金鷹獎」，《三十而已》獲頒「白玉蘭獎」，令檸萌影視名利雙收。

毛利持續上升 擁高議價能力

檸萌影視作品的成功令公司持續增長，公司的毛利由2019年4億元人民幣大增約40%至2021年約5.6億元人民幣，毛利率由2019年的22.2%增加至2021年的44.7%；若剔除以股份為基礎的付款、上市開支及可轉換可贖回優先股公平值變動，公司經調整淨利潤由2019年的1.5億元人民幣飆升至2021年的約2.8億元人民幣，本年首3個月亦錄得逾8,100萬元人民幣經調整淨利潤，同比增長220%。

版權劇製作為檸萌影視的主要業務，公司在劇集拍攝前向電視台及網絡視頻平台預售其版權劇作品作為收入，過去3個財年，計入已播映的15部版權劇，此分部業務為集團帶來38.9億元人民幣收入，當中包括授權版權劇播映權（首播及重播），和相關劇集自網絡視頻平台所得的分成收入，期內平均每部版權劇提供高達2.59億元民幣收入，這有賴集團精品劇集的高收視高質素往績，令作品有高議價能力，而部份版權劇集仍於本年首季，透過重播權為集團持續提供收益，延續版權劇IP的盈利周期。此外檸萌影視現時正在前期籌備或拍攝中的作品共33部，其中14部已完成預售播映權，同時集團亦完成收購多部小說﹑劇本﹑電影及漫畫的改編權，進步加強集團的IP儲備。

檸萌影視除縱向將精品劇集系列化，橫向將劇集題材多元化之外，同時亦透過向廣告客戶提供內容營銷，深耕劇集作品IP價值，包括定制劇集中的植入式廣告，及透過劇中角色或演員向廣告客戶針對目標客群的全案營銷活動。此業務分部過去3年快速發展，毛利由2019年的3,897萬元人民幣，大幅增長60%至2021年的6,243萬。此外，為實現IP變現多元化，檸萌影視與其他公司合作推出劇集的IP衍生品，為檸萌提供額外收入，例如將劇集的改編權授權予網絡遊戲公司，及將原聲帶授權予網絡音樂分享平台，而其中平台包括檸萌影視第2大股東，騰訊(00700)旗下的騰訊音樂。

背靠騰訊 締造雙贏

早在檸萌影視成立翌年，騰訊已成為檸萌影視的戰略投資者，能獲得騰訊看重，主要是檸萌創始管理團隊在打造好內容的能力。檸萌的創始團隊曾表示，檸萌相當於騰訊事業群中的一個橋樑，檸萌將騰訊的很多IP影像化，同時在騰訊平台上進行傳播。事實上，騰訊的生態圈在檸萌的上中下游業務都實現了強大的協同效應，騰訊旗下閱文集團(00772)的經典IP小說《擇天記》就由檸萌實現劇集化；檸萌的高效製作執行團隊，亦同時為騰訊視頻拍攝定制劇集，提供內容，反過來，騰訊視頻的高流量平台，為檸萌的精品劇集提供高更多曝光機會，而檸萌內容營銷團隊亦可透過在騰訊視頻播放客制化廣告客戶訊息，讓客戶商品更好的接觸目標客群，為檸萌創造收入；騰訊遊戲及騰訊音樂，亦是檸萌影視變現IP衍生品的理想平台。這種打通上下遊業務，生態共營的合作楔式，體現了檸萌與騰訊互惠互補的關係，同時為檸萌的未來發展提供了強大支持。

檸萌影視現正進行公開招股, 市場反應熱烈，市傳國際配售已獲超額認購。集團公開招股至8月3日中午截止，招股價27.75港元至33.30港元，一手100股，「入場費」為3363.56港元。預計於8月10日掛牌，聯席保薦人為中金及摩根士丹利。





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