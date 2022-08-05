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新宣傳片彰顯港人創新精神 生產力局致力Make Smart Smarter

05/08/2022

 

有沒有想過藥煲都可以用來做喇叭？看似天馬行空，但機會，總是留給有信念的人，正正因為香港人敢於創新，令創意化為無限可能，才能憑智慧，克服困難，奠定今日成就。而香港生產力促進局（生產力局）同樣堅持創新，以先進技術，助香港創優增值。

近日生產力局推出全新宣傳短片，主角年紀小小就擁有大夢想，相信自己終有一日有能力製造飛機，即使同輩揶揄潑冷水也未有動搖。而且主角雖然年幼，卻已展示出過人的創意，有一日他不小心打破了父親新買回來的音響，自責之際卻想到可嘗試用傳統藥煲改造成喇叭，於是四出張羅材料，即使多次碰壁，最終也在藥材鋪老闆手上換來原材料，然後發揮創意，成功將藥煲改造成音響設備，為父親送上意外驚喜。

故事中的主角因為敢於創新而取得成功，現實中創意無限的香港人同樣有很多「好橋」，生產力局則致力將具潛能的概念真正「落地」，令智能再增值，Make Smart Smarter。

生產力局多年來積極與本地工商界合作，透過產品和流程創新，促進創新技術研發，應用範圍涵蓋先進製造、智能運輸、綠色科技、食品科技和樂齡科技等。去年生產力局與合作夥伴共同研發的項目一共獲得85項海內外殊榮，成績令人鼓舞，同時亦反映生產力局創新，從未停步。

申請再工業化資助計劃可獲最高港幣1,500萬元資助

另一方面，政府近年積極提倡「再工業化」，利用香港在科研、設計和知識產權保障的鞏固地位，通過創新科技，如物聯網、人工智能、新材料及「工業4.0」智能生產工序等，簡化流程，在本地發展高增值產業及產業鏈。

生產力局全方位協助客戶「再工業化」，擦亮「香港製造」。局方亦會支援企業轉型升級、培訓「再工業化」人才等。再工業化資助計劃下，合資格的公司將會獲得政府以配對形式提供資助，企業最高可獲得港幣1,500萬元，用於在香港設立智能生產線。

計劃自2020年推出以來已經有不少成功的個案，當中包括一間生產塑膠材料的生產商，轉型製造光學自適鏡片。在新技術下，生產線佔地不多，且只需兩人管理，最多每小時可生產100塊鏡片，成本效益高，可見計劃為香港「再工業化」打下良好基礎。

展望未來，生產力局總裁畢堅文希望繼續與各界攜手，積極融入國家發展大局，用科技提升香港競爭力，推動「再工業化」及「再科技化」，將大灣區變成世界上最好的灣區。

詳情請參閱：http://u.hkpc.org/smarter2022-9

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