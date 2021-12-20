【立會選舉】地區直選投票率30.2%歷來最低 馮驊拒評

立法會換屆選舉昨天（19日）舉行投票，開始投票時間為早上8時半，較上屆延遲1小時。選舉事務處公布立法會選舉全日臨時累積投票率，全港地方選區全日有約135萬人投票，累計投票率30.2%。與2016年換屆選舉全日相比，下跌28.08個百分點，是回歸以來歷屆立法會選舉最低，比較1991年39.2%亦低9個百分點，近30年來歷屆最低。選管會主席馮驊表示，一貫不評論投票率。

直選投票率30.2%創歷來最低，選管會主席馮驊（右二）表示，一貫不評論投票率（政府新聞處圖片）

新界西南選區投票率最高

至於今屆10個地區直選中，新界西南選區投票率最高，累計有31.67%，有約16萬名登記選民已投票。投票率最低是新界東南選區，有約13萬人投票，累計投票率為27.58%。

至於今次新增的選舉委員會界別，在1448名選委會委員中，有1426人投票，投票率為98.48%。在功能界別方面，投票率最高是商界（第三），投票率為98.96%。最低是社會福利界，投票率為19.41%。

地方選區非建制派12人全軍覆沒

立法會換屆選舉昨天（19日）舉行投票，全港10個地方選區結果塵埃落定，先後在今早約7時15分前公布。20席全數由建制派取得，12名非建制派候選人全軍覆沒。



九龍東選區由鄧家彪顏汶羽當選

選舉結果陸續出爐，壓軸公布是今屆競爭最大的九龍東選區，共5名候選人角逐。兩席最終由鄧家彪以65036票及顏汶羽以64275票取得。新界東北方面，當選二人為陳克勤，得62855票、李梓敬，票數為61253。新界北兩席由劉國勳、張欣宇取得，各獲70584、28986票。九龍中選區勝出的是李慧琼、楊永杰。二人得票分別是95976及35702。新界西南當選的是陳恒鑌及陳穎欣，得票分別是83303及62690。

新界西北選區中，周浩鼎以93195高票當選，拋離40009票的田北辰約5萬多票。新界東南方面，李世榮、林素蔚分別憑82595、38214票當選。九龍西選區約12萬人投票，鄭泳舜以64353票勝出，其次是梁文廣，得票36840。香港島西方面，葉劉淑儀一直領先，最終取得65694票，而陳學鋒取得36628票，2人都同取立法會議席。

撰文：經濟通採訪組

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