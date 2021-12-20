  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【立會選舉】地區直選投票率30.2%歷來最低 馮驊拒評

20/12/2021

　　立法會換屆選舉昨天（19日）舉行投票，開始投票時間為早上8時半，較上屆延遲1小時。選舉事務處公布立法會選舉全日臨時累積投票率，全港地方選區全日有約135萬人投票，累計投票率30.2%。與2016年換屆選舉全日相比，下跌28.08個百分點，是回歸以來歷屆立法會選舉最低，比較1991年39.2%亦低9個百分點，近30年來歷屆最低。選管會主席馮驊表示，一貫不評論投票率。

 

直選投票率30.2%創歷來最低，選管會主席馮驊（右二）表示，一貫不評論投票率（政府新聞處圖片）

 

 

新界西南選區投票率最高

 

　　至於今屆10個地區直選中，新界西南選區投票率最高，累計有31.67%，有約16萬名登記選民已投票。投票率最低是新界東南選區，有約13萬人投票，累計投票率為27.58%。

 

　　至於今次新增的選舉委員會界別，在1448名選委會委員中，有1426人投票，投票率為98.48%。在功能界別方面，投票率最高是商界（第三），投票率為98.96%。最低是社會福利界，投票率為19.41%。

 

地方選區非建制派12人全軍覆沒

 

　　立法會換屆選舉昨天（19日）舉行投票，全港10個地方選區結果塵埃落定，先後在今早約7時15分前公布。20席全數由建制派取得，12名非建制派候選人全軍覆沒。


九龍東選區由鄧家彪顏汶羽當選

 

　　選舉結果陸續出爐，壓軸公布是今屆競爭最大的九龍東選區，共5名候選人角逐。兩席最終由鄧家彪以65036票及顏汶羽以64275票取得。新界東北方面，當選二人為陳克勤，得62855票、李梓敬，票數為61253。新界北兩席由劉國勳、張欣宇取得，各獲70584、28986票。九龍中選區勝出的是李慧琼、楊永杰。二人得票分別是95976及35702。新界西南當選的是陳恒鑌及陳穎欣，得票分別是83303及62690。

 

　　新界西北選區中，周浩鼎以93195高票當選，拋離40009票的田北辰約5萬多票。新界東南方面，李世榮、林素蔚分別憑82595、38214票當選。九龍西選區約12萬人投票，鄭泳舜以64353票勝出，其次是梁文廣，得票36840。香港島西方面，葉劉淑儀一直領先，最終取得65694票，而陳學鋒取得36628票，2人都同取立法會議席。

 

撰文：經濟通採訪組

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回香港政情

相關資料 - 

異動股

異動股

02250

德盈控股

2.390

異動股

01928

金沙中國有限公司

21.000

異動股

00027

銀河娛樂

45.000

更多香港政情

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02250 德盈控股
  • 2.390
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 21.000
  • 00027 銀河娛樂
  • 45.000
  • 01877 君實生物
  • 59.000
  • 00136 恒騰網絡
  • 2.310
股份推介
  • 01093 石藥集團
  • 9.900
  • 目標︰$11.10
  • 01157 中聯重科
  • 5.450
  • 目標︰$5.80
  • 01986 彩客化學
  • 1.350
  • 目標︰$1.60
  • 01919 中遠海控
  • 15.260
  • 目標︰$17.48
  • 00857 中國石油股份
  • 3.900
  • 目標︰$6.40
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 465.600
  • 00005 滙豐控股
  • 55.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 128.500
  • 00941 中國移動
  • 50.550
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 6.600
報章貼士
  • 02380 中國電力
  • 4.120
  • 目標︰$5.50
  • 02343 太平洋航運
  • 3.330
  • 目標︰$3.93
  • 00683 嘉里建設
  • 20.500
  • 目標︰$23.80
熱炒概念股
即時重點新聞

17/01/2022 12:50  【贏開巷】修訂博彩法草案出爐美資賭股跑出！尚要睇實兩大因素！

17/01/2022 10:27  【數據解讀】統計局:主要指標實現預期目標，經濟面臨三重壓力

17/01/2022 10:00  【聚焦數據】中國第四季GDP增4%優預期，全年增8.1%

17/01/2022 10:00  【聚焦數據】內地12月社會消費品零售總額增1.7%，大遜預期

17/01/2022 10:00  【聚焦數據】內地12月工業增加值增4.3%，高於預期

17/01/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨買入４３﹒９億人幣，快手買舜宇沽

17/01/2022 08:26  【大行炒Ｄ乜】高盛削賭股目標，德銀看淡世茂

14/01/2022 17:25  《嚟緊炒Ｄ乜》恒大汽車開始投產，短線炒賣值博率高

專題透視

新聞>專訪

【專訪】陶冬：聯儲處理縮表不當是2022年潛在灰犀牛（有片）

新聞>財經熱話

【贏開巷】修訂博彩法草案出爐美資賭股跑出！尚要睇實兩大因素！

新聞>財經熱話

金價下跌金股及ETF全線挫　紫金縱發盈喜亦無助
品味生活
生活

健康解「迷」

膝頭痛不是老人專利！6招瑜伽強化大腿及臀部周邊肌力，360度預防膝關節痛！

行政人員

網店一枝都送！實體店即揀即切水果！果汁品牌3招突圍而出，生意爆升10倍！

職場英語教室．Zephyr Yeung

Uber、kindergarten不是英文？Kaput、Blitz是甚麼意思？7個源自德文的英文詞彙！
DIVA CHANNEL

Yan Can Taste．Yan Chung

隱藏在大押中的富豪大宅！懷舊菜創新配搭：龍蝦湯配野生花竹蝦、脆皮乳鴿配茶燻鴿蛋、爆炸糖咕嚕肉 1

Beauty

美容院關閉？在家做Facial吧！高效面膜推介，趕走口罩肌、回復健康光澤肌！

隨性辦公室．飛天爺爺

渣男一日不下地獄，老婆誓不罷休！老公出軌照傳到不同群組，最後竟是囝囝最受罪？
健康好人生 Health Channel
最新疫情｜今增7宗個案！23歲寵物店女售貨員感染源頭不明！海景絲麗酒店巴基斯坦婦9位密切接觸者疑中招！ 3
向一位精神康復者致敬：要克服別人的標籤，先要克服自己對標籤的恐懼！
消委會報告｜基因測試60款肉丸！墨魚丸變魷魚丸？牛丸含豬基因？龍蝦丸疑沒有龍蝦？（附高分推介）
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2022 17:54
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2022 17:54
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/01/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
阿妹雞精班
最新專題
More
專訪17/01/2022
【專訪】陶冬：聯儲處理縮表不當是2022年潛在灰犀牛（有片）
財經熱話17/01/2022
【贏開巷】修訂博彩法草案出爐美資賭股跑出！尚要睇實兩大因素！
財經熱話17/01/2022
金價下跌金股及ETF全線挫　紫金縱發盈喜亦無助
中國故事17/01/2022
【聚焦數據】中國第四季GDP增4%優預期　全年增8.1%
大行報告17/01/2022
澳門修訂博彩法　瑞銀叫Buy濠賭股
FOCUS17/01/2022
【FOCUS】迫遷台積電與美國棄台時間表
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金