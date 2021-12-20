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【立會選舉】直選非建制派全軍覆沒　湯家驊不認同第三路線行不通

20/12/2021

　　立法會換屆選舉昨天（19日）舉行投票，全港10個地方選區結果塵埃落定，先後在今早約7時15分前公布。20席全數由建制派取得，12名非建制派候選人全軍覆沒。李慧琼獲95976票在九龍中當選，是10個選區20名當選者當中得票最高。

 

（Ronald攝）

 

 

湯家驊：第三路線非「行不通」


　　民主思路召集人湯家驊表示，選舉結果顯示香港的兩極政治需要更長的時間才可以改變，他低估了建制派票源的實力，非建制派得到的選票低於5%，但他相信第三路線的支持度高，只是未能在選舉中轉化成選票，不認為第三路線是「行不通」。

 

　　他希望非建制派不要心灰，民主思路會繼續智庫工作，宣傳第三路線。他又指，自己行政會議成員的身分，可能令市民對第三路線有誤解，但認為在建制中表達聲音是不能放棄，相信終有一天社會會明白。

 

潘焯鴻：落敗因選舉日交通安排引致的混亂

 

　　非建制派的潘焯鴻認為落敗有3大原因，選制、政府宣傳以及選舉日交通安排引致的混亂。他形容不少支持他的選民行程被擾亂，無法在預定時間回到當區投票，結果「清一色」。

 

馮檢基：立會無法多元化對香港好大傷害


　　馮檢基對則表示，對選舉結果感到失望及，坦言昨晚拉票時已擔心點票結果，因為投票率太低，非建制將全軍覆沒，立法會無法多元化，對香港好大傷害。被問及是否承認自己是陪跑，他認為選舉不是因為贏輸，是有自己的目的，認為參選過程是他的工具，透過過程比平時多很多機會表達自己的想法及建議。

 

　　至於未來會否再參選，馮指是4年後的事。至於未來會否淡出政壇，馮表示選舉是不容易的工作，每次都需要重新考慮是否適合。

 

撰文：經濟通採訪組

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