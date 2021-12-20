【立會選舉】一次過睇晒地區直選當選名單
20/12/2021
立法會換屆選舉昨天（19日）舉行投票，全港10個地方選區結果塵埃落定，先後在今早約7時15分前公布。20席全數由建制派取得，12名非建制派候選人全軍覆沒。李慧琼獲95976票在九龍中當選，是10個選區20名當選者當中得票最高。
（Ronald攝）
撰文：經濟通採訪組
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20/12/2021
立法會換屆選舉昨天（19日）舉行投票，全港10個地方選區結果塵埃落定，先後在今早約7時15分前公布。20席全數由建制派取得，12名非建制派候選人全軍覆沒。李慧琼獲95976票在九龍中當選，是10個選區20名當選者當中得票最高。
（Ronald攝）
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2022 17:54
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/01/2022 16:40
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