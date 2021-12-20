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【立會選舉】林鄭：投票率不高　惟登記選民達447萬破紀錄

20/12/2021

　　立法會換屆選舉周日（19日）舉行投票，投票時間較以往縮短一小時，晚上10時半截止投票。全日10區直選有超過135萬人投票，投票率30.2%。行政長官林鄭月娥表示，雖然今次投票率不高，但有135萬人投票，有很多市民支持。她又指，今次登記選民破447萬紀錄，佔合資格選民92.5%，相對於2012年73%、2015年79%，是非常高的基數，認為同樣反映了市民的支持，希望傳媒報道時掌握這些數字。

　

 

（政府新聞處圖片）

 

「黃藍分野」是不值得認同的高投票率

 

　　林鄭又指，選民決定是否行使選舉權，是選民自決的議題，指政府對投票率無設定目標，因此不可論得失。她表示，如果高投票率，是建基於政治劣質化，甚至有部分候選人藉此爭奪政權、危害國家安全，以及社會兩極化，有如前年見到的「黃藍分野」，就不是值得認同和開心的高投票率。　

 

　　林鄭表示，如果高投票率是建基於候選人互相污名化，基至用暴力破壞其他候選人的選舉工程，並不會令社會進步，甚至不是令社會邁向民主發展的高投票率。她強調，今次選舉有135萬人投票，選民不但選出心儀的立法會議員，相信亦支持完善後的選舉制度。她認為，大家都希望回復平靜，透過行政立法關係良好互動，解決香港面對的問題，包括經濟早日復甦、及早通關，以至房屋、土地和民生議題。

 

　　她表示，下月3日將親自為90位議員監誓，1月12日將出席立法會首次會議，向新一屆議員介紹行政立法關係，以及2021年《施政報告》最新進度。她期盼新一屆議員能按自己的政綱服務市民。

 

中央發表香港民主白皮書提供有力理據回應批評

 

　　國務院新聞辦公室今日發表《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書，全面回顧香港特區民主產生和發展歷程。林鄭月娥表示，中央發布有關一國兩制下的香港民主發展白皮書，認為這個時候發布是適合，但相信一如以往，會有組織及別有用心的人士，包括外國政客及西方傳媒作出批評。

 

　　林鄭表示，白皮書詳細及有系統地回顧香港民主發展歷程，提供有力的理據，以回應負面批評。她表示，世上沒有一套放諸於四海皆準的民主制度，亦不存在唯我獨尊的模式，香港民主要符合基本法及憲法，而基本法亦已訂定最終目標，達致雙普選。

 

撰文：經濟通採訪組

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