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【國安立法】林鄭:立場和眾新聞結束不能與新聞自由掛勾

04/01/2022

　　行政長官林鄭月娥今早出席行政會議前見記者表示，《立場新聞》和《眾新聞》結束營運不能與新聞自由掛勾，強調政府並無打壓新聞工作，新聞工作者和媒體必須守法，如果擔心自己不能遵守法例，便要考慮作出所需決定。

 

（資料圖片）

 

　　被問到兩間媒體停運是否產生「寒蟬效應」，林鄭稱，不能代表兩間機構負責人解釋什麼是「寒蟬效應」。她強烈反對事件與實施《港區國安法》有關，不能接受有評論指香港新聞自由面臨絕跡，指西方國家的國家安全法遠比香港嚴苛，如果兩間媒體停運與《港區國安法》有關，那麼西方國家也就沒有新聞自由了。

 

　　林鄭續稱，她上任初期曾與記協會面，並開放讓網媒採訪政府的新聞活動，相關安排至今仍然持續，她又歡迎新媒體出現，不違法在香港做新聞採訪，自從《港區國安法》實施後，本地媒體登記用戶增加5.4%，海外媒體登記用戶增加9.5%，內地媒體則輕微下跌，顯示香港仍有新聞自由。


特區政府將與新一屆議會衷誠合作


　　林鄭表示，第7屆立法會議員已宣誓就職，特區政府會與新一屆議會衷誠合作。她形容新一年立法工作仍然非常繁重，會陸續提交立法會考慮。


　　林鄭又指，新一年將陸續有去年通過的法案生效，本月22日將會實施劏房租務管制，勞工假亦會今年開始逐步增加，直至與公眾假期看齊，《國旗及國徽條例》下，中小學已舉辦升掛國旗的儀式，增強學生的國民身分認同。

 

撰文：經濟通採訪組

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