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【香港政情】冼國林倡列國民教育為文憑試必修科　教師需接受考核

04/02/2022

　　財務公司第一信用(08215)創辦人、國藝集團控股(08228)主要股東，同時亦是「藍營KOL」的冼國林早前宣布參選行政長官選舉。冼國林公布競選政綱草案第二部分，教育改革方面，他建議將國民教育列為中學文憑試必修科，各級各科教師亦要修讀並考試及格，才可以繼續持有教師資格。

 

 

（冼師傅講場youtube截圖）

 

建議幼稚園及中小學加入普通話教材

 

　　他提出，監管市面上的學科補充練習及模擬試題列入監管，並加大教育局的監管權力，檢討對違規老師之懲處及上訴機制；建議幼稚園及中小學必須加入普通話教材，以配合國務院去年發表的《關於全面加強新時代語言文字工作的意見》；提倡問放部分中小幼學額，容許大灣區學童來港付費就讀，並積極研究提供對跨境學童之緊急支援。

 

　　醫療方面，冼國林提出，即時研究成立第三間醫學院，以應付醫生人手不足；提倡投放更多資源作中醫研究及發展；配合中醫院的成立，容許中醫使用X光照片等基本西式治療設施等。另外，他表示，要在明年底前落實強積金對冲，並建議縮短最低工資檢討期。

 

倡取消股票交易每一手交易之最低股票數目

 

　　在金融發展策略方面，冼國林提出了11項建議，包括開拓其他金融產品如債券市場；建議取消股票交易每一手交易之最低股票數目，以增強交易量及股票流通性。

 

　　當中亦包括，建議配合國家人民幣國際化大方向，擴大離岸人民幣數額，初步目標是將人民幣資金池訂為十萬億，以應付日益龐大的離岸人民幣需求，並以金管局及中國各大銀行為主導；收緊上市要求，杜絕「啤殼」的歪風，對於行業是否有前景，以及是否符合公眾利益，應列為考慮上市的主要條件之一；逐步減低股票交易印花稅，加強競爭能力等。

 

撰文：經濟通採訪組 

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