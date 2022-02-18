林鄭：特首選舉押後至5月8日 提名期押後至4月3日至16日

行政長官林鄭月娥表示，行會剛舉行特別會議，批准引用緊急法，將原於3月27日舉行的第六屆行政長官選舉日，押後至5月8日，原於2月20日開始的行政長官選舉提名期，相應押後至4月3日至16日。她指這個決定是由於香港面對兩年抗疫以來最嚴重局面，形勢危急，為公共衞生及保障市民安全，集中力量抗疫，不應分心。

（政府新聞處圖片）

選舉帶來公共衞生風險 候選人難爭取選委支持

林鄭月娥表示，行政會議批准使用緊急法，將特首選舉將押後。她表示，選舉會帶來一定公共衞生風險，社交距離限制下，候選人無法爭取選委支持，以及向公眾交代政綱及抱負，也沒有辦法向傳媒交代，對候選人也不公平。



林鄭又指，今次非政府首次引用緊急法押後選舉，2020年3月亦押後9月舉行的立法會選舉長達一年。當時每日錄得過百宗確診個案，而且大半是輸入個案，第五波疫情疫情在農曆新年後急速惡化，個案幾何級上升，昨日破紀錄6000多宗，而且絕大部分是本地感染個案，已經是之前兩年抗疫期間累積的總數，押後特首選舉符合國家主席習近平重要指示精神，將穩定疫情作為壓倒一切的任務。

按選舉條例只能押後14日 用緊急法理由充分

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林鄭月娥表示，行政會議舉行特別會議，批准引用緊急法押後特首選舉。她表示引用緊急條例在今次的狀況是相當充分，本港正處於緊急情況，每日有數千宗確診，且尚未見頂，也沒有任何法律可以延長押後選擇的目標，而上次押後選舉也是用同一條例。終審法院亦有裁決，在緊急和危害公安的情況下可以引用權力，所以引用緊急法押後選舉，是有充分理由和法理基礎。



林鄭指，按照《行政長官選舉條例》，只能押後14日，但疫情不能在兩星期內消減，若選委會行使權力，不斷押後選舉，將會影響選舉的重要性；若提名期結束時無候選人，可以在終止日42日後重新舉辦選舉，但這個做法被動，為選舉帶來不確定性。



林鄭續指，今次決定亦要考慮為候任的行政長官保留一定換屆的時間，以及有選舉上的原則性考慮，包括提名期不能少於14天，以及宣傳期需要有21天。所以行政會議再考慮上述三個因素後決定將特首選舉押後至5月8日投票，提名期則改為4月3日至16日，保留足夠的時間以進行選舉。

以身份證為工具全民強檢 無計劃封城

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林鄭月娥表示，政府正研究參考澳門方式推行全民檢測，但她強調，全民檢測不一定要與「封城」同時進行，重申政府暫無「封城」計劃，強調政府無分彼此，齊心合力抗疫。她又透露，全民檢測將由政制及事務局局長曾國衛統籌，正研究以身份證作為工具，強制全港市民進行檢測。



林鄭又指，全民強檢會先準備好隔離設施，包括以公屋作為臨時隔離設施提供3000多個單位，又感謝酒店業周四（17日）正面回應，提供2.6萬至2.7萬個酒店房間，中央亦會協助建方艙醫院，輕微或無病徵確診者將會進入隔離設施。



將嚴格執行2人限聚令



林鄭又呼籲市民近期減少外出，亦勸籲家中外傭避免外出，強調當局將嚴格執行限聚令，如果違反二人限聚令會被票控罰款1萬元。她亦再次呼籲市民接種疫苗，指現時11歲以上人士的接種率達八成四，其中70歲以上長者有六成，80歲以上有四成，相信到月底有機會達到九成接種率，令下一階段的控疫工作更有基礎。



無公務員在抗疫上不齊心



林鄭又澄清，並無公務員在抗疫上不齊心或對著幹的情況，指近期即使是寫字樓工作的部門，包括稅局、各政策局，政務官等，都落場參與圍封強檢工作。她又解釋，不同局長負責不同工作，是考慮經驗、豁下部門性質等。例如保安局長鄧炳強雖然並無負責領導5個專責小組，但保安系統統籌租借酒店及社區隔離等工作；商務及經濟發展局長邱騰華熟悉商貿，就負責採購、管理及分發醫療物資；近日香港電台亦負起新任務，成為抗疫電台，發布抗疫資訊。



撰文：經濟通採訪組

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